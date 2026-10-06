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دعاء الرزق في الصباح .. ردده عقب صلاة الفجر بيقين
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

دعاء الرزق في الصباح .. ردده عقب صلاة الفجر بيقين

دعاء الرزق في الصباح
دعاء الرزق في الصباح

دعاء الرزق في الصباح .. يحرص كثير من المسلمين على ترديد دعاء الرزق مع بداية ساعات الصباح، رغبةً في أن يفتح الله لهم أبواب الخير والبركة، خاصة مع ما يواجهه البعض من أعباء معيشية وتزايد احتياجات الأسر وارتفاع تكاليف الحياة.

ولا يرتبط دعاء الرزق في الصباح بعبارة واحدة أو صيغة محددة يجب الالتزام بها، إذ يستطيع المسلم أن يناجي ربه بما يتيسر له من الدعاء، ويسأله ما يشاء من خير الدنيا والآخرة، مع اليقين بأن الله سبحانه وتعالى هو الرازق والمدبر لكل الأمور.

ويعتقد البعض أن جلب الرزق يعني الحصول السريع على المال أو العثور على مبلغ من النقود، إلا أن مفهوم الرزق أوسع من ذلك بكثير، فقد يمنح الله الإنسان البركة فيما يملك، فيكفيه القليل ويغنيه عن كثير من الاحتياجات.

وقد يكون الرزق في الصحة والعافية، بأن يحفظ الله الإنسان وأبناءه من المرض وما يترتب عليه من مشقة ونفقات، كما قد يظهر الرزق في البركة التي يضعها الله في الطعام القليل، فيشعر الإنسان بالكفاية والنعمة رغم محدودية ما لديه.

ومن صور الرزق أيضًا أن يرزق الله الإنسان راحة البال وحسن تدبير شؤون حياته، أو يصلح له أهله، فقد تكون هداية الزوجة وحسن التفاهم داخل الأسرة من أعظم صور الرزق التي لا تقاس بالمال.

دعاء الرزق في الصباح

اللّهم إن كان رزقي في السّماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيداً فقرّبه، وإن كان قريباً فيسّره، وإن كان قليلاً فكثّره، وإن كان كثيراً فبارك لي فيه.

اللَّهُمَّ لا مَانِعَ لِما أعْطَيْتَ، ولَا مُعْطِيَ لِما مَنَعْتَ، ولَا يَنْفَعُ ذَا الجَدِّ مِنْكَ الجَدُّ.

اللهم رب السموات السبع، ورب العرش العظيم، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر.

اللهم أنت الرجاء، ومنك العطاء، وإليك الدعاء، أسألك يا جواد يا غني يا كريم أن تحفظني.

اللهم في الجنة أسكني، وعن النار أبعدني، ومن رزقك الحلال ارزقني، ومن العافية زدني، وبمغفرتك ورحمتك اشملني، يا سامع الدعاء، يا واسع العطاء.

اللَّهمَّ اكفني بِحلالِكَ عن حرامِكَ، وأغنِني بِفَضلِكَ عَمن سواكَ.

يا الله، يا رب، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، أسألك باسمك العظيم الأعظم أن ترزقني رزقاً واسعاً حلالاً طيباً، برحمتك يا أرحم الراحمين.

دعاء الرزق وتيسير الأمور

«اللهم افتح لنا خزائن رحمتك، اللهم رحمة لا تعذبنا بعدها في الدنيا والآخرة، وارزقنا من فضلك الواسع رزقًا حلالًا طيبًا، ولا تحوجنا ولا تفقرنا إلى أحد سواك، وزدنا لك شكرًا، وإليك فقرًا، وبك عمّن سواك غنىً وتعفّفًا».

(اللهمَّ مالكَ الملكِ تُؤتي الملكَ مَن تشاءُ ، وتنزعُ الملكَ ممن تشاءُ ، وتُعِزُّ مَن تشاءُ ، وتذِلُّ مَن تشاءُ ، بيدِك الخيرُ إنك على كلِّ شيءٍ قديرٌ . رحمنُ الدنيا والآخرةِ ورحيمُهما ، تعطيهما من تشاءُ ، وتمنعُ منهما من تشاءُ ، ارحمْني رحمةً تُغنيني بها عن رحمةِ مَن سواك).

(اللهمَّ إني عبدُك وابنُ عبدِك وابنُ أَمَتِك ناصيتي بيدِك ماضٍ فيَّ حكمُك عَدْلٌ فيَّ قضاؤُك أسألُك بكلِّ اسمٍ هو لك سميتَ به نفسَك أو أنزلتَه في كتابِك أو علَّمتَه أحدًا مِنْ خلقِك أو استأثرتَ به في علمِ الغيبِ عندَك أنْ تجعلَ القرآنَ ربيعَ قلبي ونورَ صدري وجلاءَ حُزْني وذَهابَ هَمِّي). (دَعَواتُ المَكروبِ: اللَّهمَّ رَحمَتَكَ أرْجو، فلا تَكِلْني إلى نَفْسي طَرْفةَ عَيْنٍ، أصْلِحْ لي شَأْني كُلَّهُ، لا إلهَ إلَّا أنتَ). (لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ العَظِيمُ الحَلِيمُ، لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ والأرْضِ، ورَبُّ العَرْشِ العَظِيمِ).

«اللهم إن كان رزقي في السّماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدًا فقرّبه وإن كان قريبًا فيسّره، وإن كان قليلًا فكثّره، وإن كان كثيرًا فبارك لي فيه».

«اللهم ارزقني رزقًا واسعًا حلالًا طيبًا من غير كدٍّ، واستجب دعائي من غير رد، وأعوذ بك من الفقر والدّين، اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا ولي المؤمنين، يا غيّاث المستغيثين، إياك نعبد وإيّاك نستعين».

«اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا ولي المؤمنين، يا غيّاث المستغيثين، إياك نعبد وإيّاك نستعين، اللهم إني أسألك رزقًا واسعًا طيبًا من رزقك. يا مقيل العثرات، يا قاضي الحاجات، اقض حاجتي، وفرج كربتي، وارزقني من حيث لا أحتسب، اللهم ارزقني رزقًا واسعًا حلالًا طيبًا من غير كدٍّ، واستجب دعائي من غير رد، وأعوذ بك من الفقر والدّين، اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا ولي المؤمنين، يا غيّاث المستغيثين، إياك نعبد وإيّاك نستعين».

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