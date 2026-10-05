سماع دوي انفجارات شمال الرياض

أفادت وكالة فرانس برس بسماع دوي انفجارات قوية شمال العاصمة السعودية الرياض، اليوم الاثنين.

ويأتي ذلك بعد يوم من إعلان ميليشيا الحوثي استهداف منشآت تابعة لشركة أرامكو في الرياض ومنطقة خريص بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة، رداً على ما قالت إنه 50 غارة جوية وصاروخية بقيادة السعودية في اليمن خلال 12 ساعة.. ولم يصدر تأكيد رسمي من السعودية حول الهجوم.

تطورات اليمن

قال مصدران عسكريان إن قوات الحكومة اليمنية هاجمت اليوم مواقع الحوثيين في مديرية ذوباب المطلة على مضيق باب المندب الاستراتيجي، بعد يوم من إطلاق الحكومة المعترف بها دولياً حملة لاستعادة الأراضي الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

تراجع أسعار النفط رغم التوتر

ورغم التصعيد، انخفضت أسعار النفط اليوم الاثنين مدفوعة بزيادة صادرات الخام من الشرق الأوسط وتعهد دول مجموعة السبع بزيادة الإمدادات، إلا أن عمليات البيع ظلت محدودة بفعل مخاوف من اضطرابات محتملة مرتبطة بالحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 43 سنتاً أو 0.4% إلى 101.82 دولار للبرميل، فيما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.50 دولار أو نحو 1.7% إلى 89.61 دولار للبرميل.