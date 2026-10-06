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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ميقاتي: اتفاق الهدنة والقرار الدولي الرقم 1701 الأساس في أي حل

«اتفاق الإطار»
«اتفاق الإطار»
أ ش أ

أكد رئيس الوزراء اللبناني السابق نجيب ميقاتي أن «اتفاق الإطار» بين لبنان وإسرائيل أعطى نوعاً من الضمانة لعدم استهداف بيروت والمرافق الأساسية أو تعطيلها، لكنه أعرب عن شكه في أن يؤدي الاتفاق إلى حل نهائي.

وشدد ميقاتي، في حديث مساء اليوم لمحطة «هلا أرابيا»، على أن «اتفاق الهدنة» والقرار الدولي رقم 1701 يشكلان الأساس لأي حل، لا سيما المادة الثانية من «اتفاق الهدنة»، مع الوصول إلى حالة من السلم والاستقرار على الحدود بما يضمن أمن الأراضي اللبنانية وسلامة اللبنانيين، وكذلك الأمن عند الحدود الشمالية الإسرائيلية وسلامتها.

وقال إن الرئيس جوزيف عون «يهمه الاستقرار والاستقلال والسيادة وتحرير الأرض وعودة النازحين، وبالتالي فهو يشدد على سلوك أي طريق للوصول إلى تنفيذ ما أقسم عليه»، داعياً «المعنيين إلى التحدث مع كل الأطراف للوصول إلى حل، وليس العودة إلى تحميل المسؤوليات والاتهامات التي لا تفيد».

وفي الشأن الحكومي، قال ميقاتي: «لدي قناعة بأن لا تغيير أو تعديل حكومياً، والحكومة باقية ومستمرة في عملها، ونحن ندعمها لتنجح»، مشيراً إلى أن «الحكومة مستمرة بدعم عربي ودولي، وفي الوقت ذاته ليس هناك تعديل حكومي، وفي الظروف الراهنة هناك استحالة لتشكيل حكومة جديدة، والأفضل أن تبقى الحكومة الحالية وأن تنجح».

رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي «اتفاق الإطار»

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