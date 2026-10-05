أحمد موسى يرد على سموتريتش: إذا تهورت تل أبيب لن يكون هناك كيان إسرائيلي

استنكر الإعلامي أحمد موسى تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بشأن سيناء، مؤكدًا أن مصر دولة قوية وقواتها المسلحة على أهبة الاستعداد للدفاع عن الوطن في كل زمان وتحت أي ظرف.

وقال أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»: «إذا تهورت إسرائيل لن يكون هناك كيان إسرائيلي، انتهى الموضوع، أنت بتتكلم عن مصر وعن سيناء، أنت بتتكلم عن حرب».

وأضاف: «ثمن الحرب معروف وقمتم بدفعه فيما قبل، الـ120 مليون يموتوا عشان بلادهم، إحنا نرد الصاع 10، واللي عملها مرة يقدر يعملها تاني، لو تهورت إسرائيل هتدفع الثمن غالي».

وأكد موسى أن القوات المسلحة المصرية مستعدة للدفاع عن الوطن، قائلًا: «قواتنا المسلحة جاهزة على أهبة الاستعداد للدفاع عن الوطن في كل زمان وتحت أي ظرف».

وتابع: «إذا تهور الكيان الصهيوني ستكون نهايته، الطغاة يتحطمون على أرض مصر، وأي مجرم حرب يتطاول على مصر الرد هيكون كده، إحنا بلد كبيرة».

وشدد موسى على أن سيناء تمثل خطًا أحمر بالنسبة لمصر، قائلًا: «أنت لو تهورت لن تكون هناك إسرائيل، متقدروش تقربوا من شبر من سيناء، واللي حصل في 67 لن يتكرر مرة أخرى مع مصر».