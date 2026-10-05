رسالة تحذير لإسرائيل.. أحمد موسى: أي تهور تجاه مصر هتدفعوا الثمن غالي

وجه الإعلامي أحمد موسى رسالة تحذير إلى وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، على خلفية تصريحاته بشأن مصر وسيناء، مؤكدًا أن سيناء خط أحمر، وأن مصر لن تسمح بأي تهديد لأمنها القومي أو المساس بأراضيها.

وقال أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»: «محدش يختبر صبر مصر»، مشددًا على أن أي تهور من جانب إسرائيل سيكون ثمنه غاليًا.

وأضاف: «مصر مش هتسمح بأي تهديد لأمنها القومي، وأُحذر من أي تهور من جانب إسرائيل، هيكون ثمنه غالي، والشعب المصري كله هيدافع عن بلده لو تعرضت لأي تهديد».

وتابع موسى، موجهًا حديثه إلى سموتريتش: «سيناء خط أحمر، ولا أنت ولا بلدك تقدروا تقربوا من سيناء».

وأوضح: «أي شبر من سيناء محدش هيقدر يقترب منه، سواء إسرائيل أو أي دولة في العالم، واللي حصل زمان مش هيتكرر».

وأكد الإعلامي أحمد موسى أن مصر أصبحت دولة قوية رغم الضغوط الكبيرة التي تواجهها من مختلف الاتجاهات، مشيرًا إلى أن القاهرة تتمسك في الوقت نفسه بدورها كدولة داعية للسلام.

واختتم موسى رسالته بالتأكيد على أن الحفاظ على الأراضي المصرية والأمن القومي يمثلان ثوابت لا يمكن المساس بها، وأن سيناء ستظل جزءًا لا يتجزأ من الأراضي المصرية.