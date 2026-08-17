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ترامب: كوريا الجنوبية رفضت المشاركة في نزع سلاح إيران ولا أريد مناورات عسكرية مكلفة معها
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب: كوريا الجنوبية رفضت المشاركة في نزع سلاح إيران ولا أريد مناورات عسكرية مكلفة معها

دونالد ترامب
دونالد ترامب
محمود عبد القادر

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه سأل نظيره الكوري الجنوبي عما إذا كانت بلاده مستعدة للمشاركة في جهود نزع سلاح إيران، مشيرًا إلى أن الرئيس الكوري الجنوبي أجاب بالرفض.

وأوضح ترامب، في منشور عبر منصته للتواصل الاجتماعي «تروث سوشيال»، أنه طرح على الرئيس الكوري الجنوبي سؤالًا بشأن الانضمام إلى الولايات المتحدة في ما وصفه بـ«نزع سلاح إيران»، قبل أن يتلقى، بحسب روايته، ردا مقتضبا: لا، شكرًا!».

وفي المنشور ذاته، تطرق ترامب إلى العلاقات مع كوريا الشمالية، مؤكدًا أن علاقته الجيدة، وفق وصفه، مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون دفعته إلى إعادة النظر في مستوى المشاركة العسكرية الأمريكية مع كوريا الجنوبية.

وقال ترامب إنه غير راضٍ عن مشاركة الولايات المتحدة في المناورات العسكرية المشتركة مع سول، معتبرا أنها «مكلفة» وأنها ترسل، من وجهة نظره، «رسالة غير لائقة وعدائية» إلى كوريا الشمالية.

وأضاف أنه أمر خلال فترة رئاسته بـ«تقليص المناورات المشتركة بشكل كبير»، في إشارة إلى التدريبات العسكرية التي تجريها القوات الأمريكية والكورية الجنوبية بصورة دورية.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نزع سلاح إيران كوريا الجنوبية ترامب وكوريا الجنوبية كوريا الشمالية

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