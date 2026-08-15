رئيس كوريا الجنوبية يقترح الحوار مع بيونج يانج لإنهاء حالة الحرب

اقترح لي جيه ميونج رئيس كوريا الجنوبية اليوم إجراء محادثات مع كوريا الشمالية لإنهاء حالة الحرب القائمة بين البلدين، وبحث سبل فعالة للحد من تنامي قدرات بيونج يانج النووية.



وقال لي، في كلمته خلال حفل إحياء الذكرى الـ81 ليوم التحرير: "لنبدأ مناقشات لإنهاء الحرب المستمرة منذ زمن طويل باعتبارنا الأطراف المعنية مباشرة، وفي هذه العملية، قد نبحث أيضا سبلا فعالة لوقف تقدم القدرات النووية لكوريا الشمالية".



وأضاف رئيس كوريا الجنوبية أنه سيشرع في مسيرة لإنهاء الحرب واستبدال نظام "الهدنة غير المستقر" بنظام سلام.



وجاءت دعوة لي إلى الحوار في وقت لم تستجب فيه كوريا الشمالية للمبادرات المتكررة التي طرحتها سول منذ توليه منصبه في يونيو من العام الماضي.



وكان رئيس كوريا الجنوبية قد تعهد، في خطابه بمناسبة يوم التحرير العام الماضي، باحترام النظام الحالي في كوريا الشمالية، وعدم السعي إلى توحيد الكوريتين عن طريق الاستيعاب، أو الانخراط في أي أعمال عدائية تجاهها.



ولا تزال الكوريتان، من الناحية الفنية، في حالة حرب منذ انتهاء الحرب الكورية (1950-1953) بهدنة، وليس بمعاهدة سلام.