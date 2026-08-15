حرائق الغابات.. خطر داهم يهدد ألمانيا منذ عقود طويلة

تنتشر حرائق الغابات في جميع أنحاء أوروبا مع اجتياح موجة حارة لأجزاء كبيرة من القارة، متجاوزة حوض البحر الأبيض المتوسط ​ إلى وسط وغرب أوروبا.

قامت السلطات الألمانية بإجلاء حوالي 2000 شخص بعد اقتراب حريق غابات من قرية في شمال الراين وستفاليا، وفقًا لرويترز.

في غرب ألمانيا ، صدرت أوامر بإخلاء سكان قرية غاي، التابعة لبلدية هورتجنوالد بالقرب من الحدود البلجيكية، في الساعات الأولى من الصباح عندما اقتربت النيران من منازلهم لمسافة 200 متر، وتم تجهيز مدرسة ابتدائية في قرية مجاورة كملجأ.

تحتوي غابات المنطقة على ذخائر غير منفجرة من الحرب العالمية الثانية ، مما يعقد جهود مكافحة الحرائق ويتسبب في انفجارات متفرقة أثناء الحريق، وفقًا للسلطات.

وقد تم نشر قوات تابعة للجيش الألماني لفتح طرق الوصول إلى التضاريس الوعرة، إلى جانب فرق مكافحة الحرائق والمروحيات ووحدات الإغاثة، لكن الحريق ظل خارج السيطرة، حسبما أفاد مسؤولون محليون.

شارك ما يقرب من 300 فرد في عمليات مكافحة الحرائق، وتم إنشاء ممرات عازلة للحد من انتشار الحريق.

تجاوزت الوفيات المرتبطة بالحرارة في ألمانيا 11900 حالة.

تأتي حرائق الغابات في وقت تواجه فيه ألمانيا موجة حر شديدة وجفافاً، حيث تشير بيانات معهد روبرت كوخ إلى وقوع حوالي 9600 حالة وفاة مرتبطة بالحرارة خلال الأسبوع الأخير من شهر يونيو، ليصل إجمالي الوفيات هذا العام إلى حوالي 11900 حالة، وفقاً لدويتشه فيله. وقد حذرت وزارة الزراعة من آثار الجفاف على المحاصيل والأعلاف، فضلاً عن مخاطر حرائق الغابات.

في بريطانيا، تجاوز عدد حرائق الغابات المسجلة منذ بداية العام إجمالي حرائق عام 2025 البالغ 1017 حريقًا، وفقًا لرئيس المجلس الوطني للاطفاء. وقد دمرت الحرائق في وسط إنجلترا منازل وأجبرت المئات على إخلاء منازلهم، في حين سجلت لندن 38.1 درجة مئوية يوم الخميس، وهي خامس أعلى درجة حرارة في تاريخ البلاد.

تكشف البيانات الأوروبية عن حجم الأزمة. فبحسب تحليل أجرته يورونيوز لبيانات النظام العالمي لمعلومات حرائق الغابات، احترق ما يقرب من 489,826 هكتارًا في الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية الأسبوع 31، مما يجعل عام 2026 رابع أسوأ عام منذ عام 2012 لهذه الفترة، ويتجاوز متوسط ​​الفترة 2012-2025 بنحو 13%.

لا تزال إسبانيا الدولة الأكثر تضرراً حيث احترق ما يقرب من 185,948 هكتارًا، تليها فرنسا بـ 99,092 هكتارًا، ثم إيطاليا بـ 79,084 هكتارًا، والبرتغال بـ 47,776 هكتارًا، واليونان بـ 23,839 هكتارًا.

من المتوقع أن تتجاوز درجات الحرارة 35 درجة مئوية في المناطق التي يقطنها أكثر من 150 مليون نسمة ، بما في ذلك حوالي 46 مليون نسمة في فرنسا و34 مليون نسمة في غرب ألمانيا، بالإضافة إلى أكثر من 10 ملايين نسمة في بلجيكا ونحو 12 مليون نسمة في هولندا ، وذلك وفقًا لتحليل أجرته وكالة فرانس برس استنادًا إلى توقعات الطقس الألمانية وبيانات السكان.