رجب عشماوي: شاركت في تنفيذ أكثر من 4 آلاف حكم إعدام.. والشغولانة دي مش حرام

كشف رجب عشماوي، أحد أشهر منفذي أحكام الإعدام في مصر، تفاصيل عمله وكواليس اختياره لهذه المهمة، مؤكدًا أن المشاركة في تنفيذ الأحكام لا تتم بالإجبار، وإنما تعتمد على الرغبة والاقتناع الشخصي بطبيعة العمل.

وقال عشماوي، خلال تصريحات تلفزيونية، إنه شارك في تنفيذ أكثر من 4 آلاف حكم إعدام خلال فترة خدمته، مشيرًا إلى أن هناك مشهدًا واحدًا ظل عالقًا في ذاكرته منذ بداية عمله، وكان للمدان الأول الذي صادف أن كُلّف بحراسة السجن الموجود به في بداية مسيرته الشرطية.

وأوضح أن اختيار العاملين في تنفيذ أحكام الإعدام يبدأ عقب خلو أحد الأماكن بخروج شاغله للمعاش، حيث يصدر منشور رسمي للراغبين في العمل بوظيفة مساعد جلاد، ويتقدم عدد من أمناء الشرطة، ثم يخضع المرشحون لفحوصات طبية واختبارات لياقة بدنية وتقييم شامل من خلال لجنة طبية.

وأضاف أن المقبول يبدأ عمله كمساعد، ثم يتدرج في المسؤوليات مع مرور الوقت، موضحًا أن تنفيذ أحكام الإعدام لم يكن وظيفة أساسية متفرغة بالنسبة له، وإنما مهمة إضافية إلى جانب عمله كأمين شرطة في إحدى إدارات مصلحة السجون.

وأكد عشماوي أن تنفيذ الأحكام كان يتم بناءً على تكليف رسمي، موضحًا أن طبيعة العمل تتطلب اقتناعًا نفسيًا كاملًا من الشخص الذي يختاره، مشددًا على أن هذه المهمة بالنسبة له كانت أداءً لواجب وظيفي وقانوني بهدف تنفيذ أحكام القضاء.