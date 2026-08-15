غارة إسرائيلية على منزل في بلدة أنصار بجنوب لبنان تخلّف 7 شهداء و3 جرحى

ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي مجزرة في بلدة أنصار في جنوب لبنان ، أسفرت عن ارتقاء 7 شهداء وإصابة 3 آخرين، جراء غارة جوية استهدفت منزلاً في أطراف البلدة ، ما أدى إلى تدميره بالكامل، وفقا لمصادر لبنانية.

وتعمل فرق الإسعاف التابعة لكشافة الرسالة الإسلامية والهيئة الصحية الإسلامية والدفاع المدني اللبناني على رفع الأنقاض وانتشال الجثامين ونقل الجرحى إلى مستشفيات النبطية.

وصعّد جيش الاحتلال وتيرة اعتداءاته على الجنوب حيث شنّت طائراته الحربية سلسلة غارات استهدفت مرتفع علي الطاهر عند أطراف النبطية الفوقا، كما طالت غارتان محيط دار المعلمين والمعلمات ومحيط النادي الحسيني في البلدة.

كذلك، استهدفت غارة الوادي الواقع بين بلدتي أنصار والزرارية، في أول اعتداء من هذا النوع يتجاوز هذا العمق الجغرافي منذ وقف إطلاق النار قبل شهرين، بالتزامن مع قصف بالقذائف الفوسفورية طال حرج ومرتفع علي الطاهر.

وفي بنت جبيل، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أعمال التدمير وإزالة ما تبقى من مقومات الحياة، حيث نسفت عدداً من المنازل في المدينة، وأطلقت نيران رشاشاتها الثقيلة باتجاه المنازل المحاذية لطريق كونين - صف الهوا.

وكان الطيران الحربي الإسرائيلي قد شن غارة على حي المشاع في بلدة المنصوري.



