غزة: محطة أكسجين من أصل 34 تعمل في ظروف بالغة التعقيد

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا حيث أعلنت الصحة في غزة: أن 12 محطة أكسجين من أصل 34 تعمل في ظروف بالغة التعقيد يصعب معها تلبية احتياجات المرافق الصحية.

وأوضحت أن 4 أجهزة لتعبئة أسطوانات الأكسجين من أصل 30 جهازا قد تتوقف في أي لحظة بسبب عجز الفرق الهندسية عن إتمام أعمال الصيانة الطارئة.

في سياق آخر، قال السفير ممدوح جبر مساعد وزير الخارجية الفلسطيني الأسبق، إنّ هناك نوعًا من المغالاة في التصريحات السياسية بشأن الموقف الإسرائيلي، موضحًا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ما زال ينفذ بعض النقاط، مستشهدًا بادعاء الجيش الإسرائيلي أنه عاد إلى «الخط الأصفر»، وهي نقطة عليها «100 علامة استفهام».