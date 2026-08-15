الأسباب الخفية وراء ألم الساق .. يجب حماية العمود الفقري وتعديل النشاط

غالباً ما يُعزى ألم الساق إلى إجهاد العضلات، أو الوقوف لفترات طويلة، أو ممارسة الرياضة، أو ببساطة التقدم في السن. ولكن عندما يبدأ الألم في أسفل الظهر أو الأرداف ويمتد إلى أسفل الساق، فقد تكون المشكلة مرتبطة بالعمود الفقري. أحد الأسباب المحتملة هو عرق النسا، وهي حالة تتضمن تهيج أو انضغاط العصب الوركي.

العصب الوركي هو أكبر عصب في الجسم، ويمتد من أسفل الظهر عبر الأرداف وصولاً إلى أسفل كل ساق. عندما يتعرض عصب في أسفل العمود الفقري للضغط أو الالتهاب، قد يُسبب ذلك ألمًا وأعراضًا أخرى على طول مساره.

يقول الدكتور كاليدوتا داس، رئيس ومدير قسم خدمات العمود الفقري في مستشفى ISIC متعدد التخصصات: "من الأسباب الشائعة لألم الساق إجهاد العضلات، وقد يُعزى ذلك إلى الوقوف لفترات طويلة، أو ممارسة الرياضة، أو التقدم في السن. ولكن في بعض الأحيان، قد يكون هناك سبب آخر في الساق".

كيف يكون الشعور بألم عرق النسا؟



قد تختلف أعراض عرق النسا اختلافًا كبيرًا عن آلام العضلات العادية. يصف بعض الأشخاص الإحساس بأنه ألم حاد، أو حارق، أو كهربائي، أو نابض، ينتقل من أسفل الظهر أو الأرداف إلى الفخذ أو الساق أو القدم. تشمل العلامات التحذيرية الشائعة الأخرى لعرق النسا ما يلي:

إحساس بالوخز أو التنميل

خدر في الساق أو القدم

ضعف في الساق المصابة

ألم يزداد سوءًا بعد الجلوس لفترات طويلة

ألم ينشأ أو يتفاقم بسبب السعال أو العطس أو حركات معينة

من المهم الإشارة إلى أن عرق النسا لا يسبب دائمًا ألمًا شديدًا في الظهر.

يقول الدكتور داس: "قد يشعر بعض الأشخاص أيضًا بوخز أو تنميل أو ضعف في الساق المصابة. وقد يزداد الألم سوءًا بعد الجلوس لفترات طويلة، أو السعال، أو العطس، أو القيام ببعض الحركات".

ما الذي يسبب عرق النسا؟



يُعدّ انزلاق أو بروز أو فتق القرص الفقري في أسفل العمود الفقري من أكثر الأسباب شيوعًا لألم العصب الوركي. تعمل الأقراص الفقرية كوسائد بين الفقرات، وعندما يبرز القرص أو يتمزق، فإنه قد يضغط على عصب مجاور.

تشمل الأسباب المحتملة الأخرى التغيرات المرتبطة بالعمر في العمود الفقري، وتضيّق القناة الشوكية، ونمو العظام، وفي حالات أقل شيوعًا، الإصابات أو حالات أخرى في العمود الفقري. مع ذلك، ليس كل ألم في الساق عرق النسا. فمشاكل العضلات أو المفاصل أو الأوعية الدموية أو الأعصاب الأخرى قد تُسبب أعراضًا مشابهة. لذا، من المهم إجراء تقييم طبي دقيق قبل افتراض أن الألم ناتج عن العصب الوركي.

هل يتطلب عرق النسا جراحة؟



لا يعني تشخيص عرق النسا بالضرورة إجراء عملية جراحية.

يتحسن العديد من المرضى بالعلاج التحفظي، وذلك بحسب السبب الكامن وراء الأعراض وشدتها. قد يشمل العلاج أدوية مناسبة يصفها الطبيب، والعلاج الطبيعي، وتعديل النشاط، والعودة التدريجية إلى الحركة الطبيعية. قد يُقيّم الأطباء قوة العضلات، وردود الفعل، والحركة، والإحساس، وقد يوصون بإجراء فحوصات تصويرية عند الضرورة.

متى يجب عليك زيارة الطبيب؟



لا ينبغي تجاهل آلام الساق المستمرة أو الشديدة، خاصةً إذا كانت تعيق المشي أو العمل أو النوم أو الأنشطة اليومية. يُنصح باستشارة الطبيب إذا استمر الألم لعدة أسابيع، أو تكرر ظهوره، أو ازداد سوءًا.

قال الدكتور داس: "قد يتحسن بعض آلام الظهر أو الساق بمرور الوقت، ولكن لا ينبغي تجاهل بعض الأعراض. ​​يجب عليك طلب المشورة الطبية إذا كان الألم شديدًا، أو يتكرر باستمرار، أو يستمر لعدة أسابيع، أو يؤثر على قدرتك على المشي أو العمل أو أداء الأنشطة اليومية".

كيف يمكنك حماية عمودك الفقري؟



إن الحفاظ على وزن صحي، وممارسة النشاط البدني بانتظام، وتقوية عضلات الجذع، وتجنب الجلوس لفترات طويلة، كلها عوامل تدعم صحة العمود الفقري بشكل عام. والخلاصة بسيطة: قد ينشأ ألم الساق أحيانًا من العمود الفقري وليس من الساق نفسها. إن التعرف على أعراض مثل الألم الحاد، والخدر، والتنميل، أو الضعف، يُشجع على إجراء تقييم طبي في الوقت المناسب وتلقي العلاج المناسب.

يمكن أن يساعد التشخيص المبكر في تحديد السبب الكامن ومنع تجاهل الأعراض الخطيرة المحتملة.