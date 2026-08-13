ماذا يحدث لضغط الدم عند تناول المكسرات ؟

تشير دراسة أجريت على أكثر من 143 ألف شخص إلى أن تناول حفنة من المكسرات يومياً قد يوفر أكبر فائدة، حيث يرتبط تناول كميات أكبر بانخفاض كبير في خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم.

في دراسة حديثة نُشرت في المجلة البريطانية للتغذية ، قام الباحثون بفحص العلاقة بين استهلاك المكسرات وخطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم.

يُعد ارتفاع ضغط الدم مشكلة صحية خطيرة، إذ يُصيب 1.4 مليار شخص حول العالم، كما أنه أحد الأسباب الرئيسية لعبء الأمراض العالمي، حيث يُمثل ما يقرب من 8% من سنوات العمر المصححة باحتساب الإعاقة.

تعتبر الأنظمة الغذائية منخفضة الحبوب الكاملة والبوتاسيوم والفواكه والخضروات والمكسرات/البذور ولكنها غنية بالسكر المضاف والصوديوم والمشروبات المحلاة بالسكر واللحوم المصنعة والحمراء هي عوامل الخطر الغذائية الرئيسية المرتبطة بارتفاع ضغط الدم

تشير بعض الدراسات إلى أن المكسرات ومكوناتها تساهم في صحة القلب والأوعية الدموية، وانخفاض ضغط الدم مع تناول المكسرات.

وقد أسفرت الدراسات المستقبلية اللاحقة عن نتائج متباينة بشأن العلاقة بين تناول المكسرات وخطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم