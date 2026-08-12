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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

ماهو الإجهاد الحراري؟.. إليك أهم الأعراض

الإجهاد الحراري
الإجهاد الحراري
اسماء محمد

ينتج الإجهاد الحراري عن فقدان الجسم للأملاح والماء، وعادةً ما يكون ذلك بسبب التعرق المفرط.

ووفقا لموقع sja يؤدي التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة إلى الإجهاد الحراري.

تتطور هذه الحالة ببطء، وعادةً ما تصيب الأشخاص غير المعتادين على الطقس الحار والرطب و إذا كنت في مهرجان أو مباراة رياضية أو فعالية خارجية، وكان الجو حارًا جدًا، فمن السهل أن تُصاب بالإجهاد الحراري. 

الوقاية خيرٌ من العلاج، لذا احرص دائمًا على شرب كميات كافية من الماء (ولكن ليس بإفراط، اشرب عند الشعور بالعطش)، وارتداء ملابس خفيفة وفضفاضة، وقبعة شمسية واسعة الحواف، واستخدام واقي الشمس.

حاول تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال أشد ساعات اليوم حرارة، من الساعة 11 صباحًا إلى 3 مساءً ولا يكون الإجهاد الحراري ناتجًا دائمًا عن الطقس، بل قد يكون نتيجةً لإنتاج الجسم حرارةً أكثر مما يستطيع فقدانه أثناء ممارسة التمارين الرياضية الشاقة أو تمارين التحمل.

قد تجعل بعض الأدوية الموصوفة الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بأمراض الحرارة و على سبيل المثال، مثبطات استرداد السيروتونين الانتقائية (SSRIs) مثل سيرترالين، ومضادات الاكتئاب ثلاثية الحلقات مثل أميتريبتيلين كما يمكن أن تؤثر المخدرات الترفيهية مثل الإكستاسي على قدرة الشخص على تنظيم درجة حرارة جسمه. من المهم اكتشاف الإنهاك الحراري وعلاجه، لأنه قد يؤدي إلى ضربة شمس.

العلامات والأعراض:

صداع

الدوار والتشوش

فقدان الشهية والشعور بالغثيان

يتعرق ببشرة شاحبة ورطبة

تقلصات في الذراعين والساقين والمعدة

نبض سريع وضعيف وتنفس سريع 

الإجهاد الحراري أعراض الإجهاد الحراري ماهو الإجهاد الحراري فقدان الشهية الصداع

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