راندة المنشاوي: صندوق تحيا مصر نموذج للعمل الوطني ودعم المواطن

أكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان، خلال مشاركتها في احتفالية صندوق تحيا مصر، أهمية الدور الذي يقوم به الصندوق في دعم جهود الدولة وتوسيع مظلة المبادرات والمشروعات التي تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين، بما يتواكب مع احتياجاتهم ومتطلبات المرحلة المقبلة.



صندوق تحيا مصر

وأشادت وزيرة الإسكان بما حققه صندوق تحيا مصر على مدار 12 عامًا من تأسيسه، مؤكدة أن ما تم تنفيذه من مشروعات ومبادرات يعكس نموذجًا مهمًا للتكامل بين مؤسسات الدولة والمجتمع، وتعزيز المشاركة والمسؤولية الوطنية لخدمة المواطنين.



وأوضحت أن المرحلة المقبلة تتطلب تعظيم الاستفادة من المبادرات والمشروعات الناجحة، والعمل على توسيع نطاقها والوصول إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين، بما يسهم في تحقيق أهداف الدولة التنموية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.

خدمة المواطن المصري

ووجهت المهندسة راندة المنشاوي التهنئة إلى قيادة وإدارة والعاملين بصندوق تحيا مصر بمناسبة مرور 12 عامًا على تأسيسه، متمنيةً للصندوق مزيدًا من النجاح والتوفيق في أداء رسالته الوطنية ومواصلة دوره في دعم جهود الدولة وخدمة المواطن المصري.

بناء مستقبل أفضل لكل المصريين

وشددت على أن السنوات المقبلة يمكن أن تشهد مزيدًا من الإنجازات والمبادرات التي تعكس روح المشاركة والمسؤولية الوطنية، مؤكدة أن «تحيا مصر» ليس مجرد اسم لصندوق، وإنما تعبير عن إرادة وطنية وعمل مشترك من أجل بناء مستقبل أفضل لكل المصريين.