وزيرة الإسكان: تحيا مصر يواصل مساندة الدولة في تنفيذ مشروعات الرعاية الاجتماعية والصحية

أكدت رندا المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق، أن صندوق تحيا مصر يُعد كيانًا وطنيًا انطلق بفكرة ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأصبح على مدار سنوات عمله نموذجًا متميزًا للتكامل بين جهود الدولة والمجتمع، وترجمة حقيقية لمفهوم التكافل الاجتماعي.

وقالت المنشاوي، خلال كلمتها التي ألقتها بمؤتمر صحفي للإحتفال بالذكرى الـ 12 لإنشاء صندوق تحيا مصر، أن الصندوق له دور محوري في مساندة جهود الدولة لتنفيذ العديد من المشروعات التي تستهدف تحسين حياة المواطنين، خاصة الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا.

يعزز جهود الدولة في تحقيق التنمية

وتابعت أن صندوق تحيا مصر أثبت، على مدار سنوات عمله، قدرته على إحداث فارق حقيقي وملموس في حياة المواطنين، من خلال تنفيذ مشروعات ومبادرات متنوعة في عدد من المجالات، من بينها الرعاية الصحية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، بما يعزز جهود الدولة في تحقيق التنمية وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

