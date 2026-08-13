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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

لن تصدق.. تناول هذه الأطعمة يساعد على تبييض الأسنان

الاسنان
الاسنان
نهى هجرس

 يرغب الجميع بابتسامة مشرقة وصحية، لكن ليس الجميع يرغب باستخدام مواد كيميائية قوية أو دفع تكاليف علاجات باهظة، إذا كنت تبحث عن طرق بسيطة لتبييض أسنانك في المنزل، فأحرص على تناول هذه الأطعمة 

ما هي الأطعمة التي تساعد على تبييض الأسنان؟

هناك بعض الأطعمة التي يمكنها الحفاظ على نظافة أسنانك وبياضها بشكل طبيعي، وقد تكون مفيدة أيضاً لصحة فمك.

تشمل الأطعمة المفيدة ما يلي:

التفاح (فهو غني بالماء، ويساعد على تنظيف الأسنان)

الفراولة (تحتوي الفراولة على حمض الماليك، ويمكن أن يساعد حمض الماليك في إزالة البقع)

الجزر والكرفس (فهما مقرمشان، ويساعدان في الحفاظ على نظافة أسنانك أثناء مضغهما)

منتجات الألبان مثل الجبن والزبادي (تحتوي على الكالسيوم لتقوية مينا الأسنان

نصائح للحفاظ على بياض الأسنان بشكل طبيعي

للمساعدة في الحفاظ على ابتسامتك مشرقة:

نظف أسنانك بالفرشاة مرتين على الأقل يومياً، باستخدام فرشاة أسنان ذات شعيرات ناعمة ومعجون أسنان يحتوي على الفلورايد.

استخدم خيط الأسنان مرة واحدة على الأقل يومياً لتنظيف ما بين أسنانك

اشطف فمك بعد كل وجبة، وخاصة بعد شرب أو تناول القهوة أو الشاي أو المشروبات الغازية.

قلل من تناول الوجبات الخفيفة السكرية والمشروبات الملونة

إن الاهتمام بصحة الفم بشكل يومي هو أفضل طريقة للحفاظ على ابتسامتك جميلة وقوية

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