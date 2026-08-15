أطول رحلة.. أكبر مشكلات تواجه حاملات الطائرات الأمريكية منذ حرب فيتنام

تخوض حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس أبراهام لينكولن" مهمةً غير مسبوقة، إذ بقيت خارج الميناء لأكثر من ستة أشهر، في ظلّ ما يواجهه طاقمها من مشاكل في الروح المعنوية والصحة النفسية.

وقد تُحطّم السفينة الرقم القياسي لأطول رحلة بحرية لحاملة طائرات أمريكية منذ حرب فيتنام.

تم تسجيل هذا الرقم القياسي قبل أشهر قليلة بواسطة حاملة الطائرات الأمريكية جيرالد آر فورد بعد أن أكملت تلك السفينة مهمة استمرت 326 يومًا تضمنت عمليات ضد إيران وفنزويلا.

هذا جزء من نمط معين، حيث تطلب البحرية الأمريكية بشكل متزايد من مجموعات حاملات الطائرات التابعة لها تجاوز مدة الانتشار الموصى بها من قبل الخدمة وهي سبعة أشهر، وفقًا لتحليل أجرته شبكة CNN لإعلانات الانتشار.

حذر الخبراء والمسؤولون السابقون من أن هذا التوجه قد يضع مزيداً من الضغط على السفن ويؤدي إلى الإرهاق بين البحارة أو حتى يدفع البعض إلى ترك البحرية تماماً.

وصف أحد أفراد الطاقم العاملين على متن السفينة "لينكولن" الروح المعنوية على متن السفينة بأنها منخفضة للغاية، وكانت هناك ضغوط منتظمة على وسائل الراحة الأساسية - حيث كانت المراحيض ونوافير المياه حول السفينة مغلقة بشكل متكرر، وكانت المياه الساخنة غير متوفرة في كثير من الأحيان.