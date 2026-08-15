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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مقتل وإصابة 3 أشخاص جراء زلزال ضرب سواحل إندونيسيا

زلزال
زلزال
أ ش أ

أعلنت وكالة إدارة الكوارث الإندونيسية، اليوم /السبت/، مقتل شخصين وإصابة آخر إثر زلزال بلغت قوته 7.7 درجة على مقياس ريختر ضرب حي ناجيكيو في مقاطعة نوسا تينجارا الشرقية في إندونيسيا.

وقال القائم بأعمال رئيس مركز البيانات والمعلومات والاتصالات التابع للوكالة الوطنية لإدارة الكوارث الإندونيسية، بيرتون إس بي بانجايتان، إن الوفيات وقعت في ميناء إل ساي في منطقة سيكا المجاورة، مشيرا إلى أن التقارير الأولية، تفيد بمقتل شخصين، رجل وامرأة، وإصابة شخص آخر.

ووقع الزلزال صباح اليوم بتوقيت إندونيسيا على عمق 15 كيلومترا، وكان مركزه قبالة الساحل على بعد حوالي 38 كيلومترا شمال شرق حي ناجيكيو.

وشعر سكان مناطق ناجيكيو وسيكا وغرب مانجاراي في نوسا تينجارا الشرقية بهزة أرضية قوية استمرت نحو دقيقة، تبعها عدة هزات ارتدادية من بينها هزتان بلغت قوتهما 6.2 درجة على مقياس ريختر.

وفي أعقاب الزلزال أصدرت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء الإندونيسية تحذيرا من تسونامي ثم رفعته في وقت لاحق، وقامت فرق الإنقاذ المشتركة بإجلاء سكان المناطق الساحلية وتقديم العلاج الطبي للمصابين.

وعلى الرغم من رفع التحذيرات، حثت وكالة إدارة الكوارث السكان، وخاصة سكان المناطق الساحلية، على التزام الهدوء، وتجنب المباني المتصدعة أو المتضررة، واتباع تعليمات فرق الطوارئ.

وكالة إدارة الكوارث الإندونيسية زلزال مقياس ريختر

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