قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
العميد سقط مغشيا.. القصة الكاملة لـ خناقة الشوارع بين زوجة وطليقة حسام حسن
الرطوبة 95.. الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة اليوم عن المعدلات الطبيعية
مؤشرات تنسيق الثانوية المرحلة الثانية 2026.. مفاجآت في الكليات المتاحة لطلاب علمي وأدبي
موعد إعلان مناهج البكالوريا المصرية 2027 .. توضيح عاجل من التعليم
خريطة أسعار علب حلاوة المولد الاقتصادية والمتوسطة والفاخرة بالمكسرات
وزير التعليم يعقد اجتماعا عاجلا غداً لمناقشة استعدادات العام الدراسي الجديد
الأرصاد تحذر من ارتفاع الرطوبة..الحرارة المحسوسة تصل إلى 44 درجة في الأقصر وأسوان
التشكيل المتوقع لـ طرابزون أمام قاسم باشا في الدوري التركي.. موقف صلاح
أسعار الذهب اليوم السبت 15 أغسطس.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم
عبد الله السعيد يعود لتدريبات الزمالك اليوم السبت بعد حسم الاعتزال
الصحة: إجراء 3.34 مليون عملية جراحية ضمن مبادرة الرئيس لإنهاء قوائم الانتظار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الدولار اليوم السبت 15 أغسطس 2026 في البنوك المصرية

الدولار
الدولار
ولاء عبد الكريم

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم السبت 15 أغسطس 2026، على مستوى السوق الرسمية، دون تسجيل تغيرات جديدة في أسعار الصرف بالبنوك، وذلك بالتزامن مع توقف العمل بالجهاز المصرفي.

متوسط سعر الدولار اليوم

سجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري نحو 50.23 جنيه، وفقًا لآخر يوم تداول بالبنوك.

وبلغ متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 50.23 جنيه للشراء و50.35 جنيه للبيع.

أقل سعر للدولار

سجل أقل سعر للدولار نحو 50.18 جنيه للشراء و50.28 جنيه للبيع في بنكي الإسكندرية والتجاري الدولي CIB.

وبلغ ثاني أقل سعر للدولار نحو 50.20 جنيه للشراء و50.30 جنيه للبيع في بنك كريدي أجريكول.

كما سجل الدولار نحو 50.20 جنيه للشراء و50.30 جنيه للبيع في بنوك أبوظبي الأول، وأبوظبي التجاري، وبيت التمويل الكويتي، والبركة، والكويت الوطني.

سعر الدولار في أغلب البنوك

استقر متوسط سعر الدولار في أغلب البنوك عند مستوى 50.23 جنيه للشراء و50.33 جنيه للبيع.

وشمل ذلك بنوك العقاري المصري العربي، والعربي الأفريقي الدولي، وHSBC، والمصرف المتحد، وميد بنك، والتنمية الصناعية، وبنك مصر، والبنك الأهلي المصري، والمصرف العربي الدولي، والتعمير والإسكان، وفيصل الإسلامي.

أعلى سعر للدولار

وصل أعلى سعر للدولار في البنوك المصرية إلى نحو 50.36 جنيه للشراء و50.46 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

وسجل ثاني أعلى سعر للدولار نحو 50.25 جنيه للشراء و50.29 جنيه للبيع في بنوك الأهلي الكويتي، وسايب، وNXT، وقناة السويس.

تحركات الدولار أمام الجنيه

ويأتي استقرار سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية مع استمرار ثبات سوق الصرف الرسمية، وسط متابعة لتحركات العملة الأمريكية أمام الجنيه خلال جلسات التداول المقبلة، خاصة مع استمرار متابعة الأسواق المحلية للتطورات الاقتصادية والمالية العالمية.

الدولار اسعار الدولار سعر الدولار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كليات

جبت 50% في الثانوية العامة؟.. متقلقش مكانك محجوز في هذه الكليات

حسام حسن

خلافات واشتباكات في الساحل.. تفاصيل أزمة زوجة حسام حسن وتدخل العميد

زيزو

عموتة يفاجئ زيزو بقرار جديد مع الأهلي.. تجربة في مركز مختلف

ضحية ١٥ مايو

«ياريتني كنت مكانك».. رسالة مؤثرة من خطيب ضحية مذبحة 15 مايو

المتهم

أول ظهور لمهندس 15 مايو المتهم بإنهاء حياة 4 أشخاص من أسرة طليقته

حالة الطقس

الأرصاد الجوية تزف بشري سارة بشأن طقس مصر الأيام المقبلة

حسام حسن

بدأت بمشادة وانتهت باشتباك.. خناقة زوجة حسام حسن وطليقته فى الساحل | تفاصيل

تنسيق الجامعات

العلوم 81.2% وذكاء اصطناعي وحاسبات 88.4% وبيطري 85.9%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2026

ترشيحاتنا

وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم

عيد "وفاء النيل".. مناسبة عريقة ارتبط بها المصريون على مدى آلاف السنين

رئيسة المجلس القومي للمرأة والهلال الأحمر ينظمان «يوم التطوع»

قومي المرأة : تنظيم يوم تطوع لتعبئة المساعدات الإنسانية للفلسطينيين

محطة بحوث الإنتاج الحيواني

دماء وراثية جديدة لتحسين القطعان.. خطة بحثية لزيادة الإنتاج الحيواني

بالصور

فوائد حبة البركة مع العسل قبل النوم.. هل لهما أضرار؟

ما فوائد حبة البركة مع العسل قبل النوم؟
ما فوائد حبة البركة مع العسل قبل النوم؟
ما فوائد حبة البركة مع العسل قبل النوم؟

رفرفة العين المتكررة.. هل سببها قلة النوم أم نقص عنصر غذائي؟

رفرفة العين المتكررة.. هل سببها قلة النوم أم نقص عنصر غذائي؟
رفرفة العين المتكررة.. هل سببها قلة النوم أم نقص عنصر غذائي؟
رفرفة العين المتكررة.. هل سببها قلة النوم أم نقص عنصر غذائي؟

بتأكلي قليل ووزنك ثابت؟.. 7 أسباب تمنع نزول الوزن وتعرقل التخسيس.. نصائح مجربة لتحسين قوام جسمك وتحقيق الرشاقة

بتاكلي قليل ووزنك ثابت؟ 7 أسباب تمنع نزول الوزن
بتاكلي قليل ووزنك ثابت؟ 7 أسباب تمنع نزول الوزن
بتاكلي قليل ووزنك ثابت؟ 7 أسباب تمنع نزول الوزن

لماذا تزداد الرغبة في الحلويات ليلًا؟.. التوتر وقلة النوم أبرز الأسباب

لماذا تزداد الرغبة في الحلويات ليلًا؟ 6 أسباب وراء اشتهاء السكر
لماذا تزداد الرغبة في الحلويات ليلًا؟ 6 أسباب وراء اشتهاء السكر
لماذا تزداد الرغبة في الحلويات ليلًا؟ 6 أسباب وراء اشتهاء السكر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصرية في أوروبا

د. هشام فريد يكتب: اعرف عدوك

الدكتورة آمال إبراهيم

الدكتورة آمال إبراهيم تكتب: من الخناقة للجريمة.. كيف نكتشف العنف قبل أن يتحول إلى كارثة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أنا الحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الحوار الواعي يؤمن خطى الأبناء

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ياناسي

المزيد