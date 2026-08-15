سعر الدولار اليوم السبت 15 أغسطس 2026 في البنوك المصرية

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم السبت 15 أغسطس 2026، على مستوى السوق الرسمية، دون تسجيل تغيرات جديدة في أسعار الصرف بالبنوك، وذلك بالتزامن مع توقف العمل بالجهاز المصرفي.

متوسط سعر الدولار اليوم

سجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري نحو 50.23 جنيه، وفقًا لآخر يوم تداول بالبنوك.

وبلغ متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 50.23 جنيه للشراء و50.35 جنيه للبيع.

أقل سعر للدولار

سجل أقل سعر للدولار نحو 50.18 جنيه للشراء و50.28 جنيه للبيع في بنكي الإسكندرية والتجاري الدولي CIB.

وبلغ ثاني أقل سعر للدولار نحو 50.20 جنيه للشراء و50.30 جنيه للبيع في بنك كريدي أجريكول.

كما سجل الدولار نحو 50.20 جنيه للشراء و50.30 جنيه للبيع في بنوك أبوظبي الأول، وأبوظبي التجاري، وبيت التمويل الكويتي، والبركة، والكويت الوطني.

سعر الدولار في أغلب البنوك

استقر متوسط سعر الدولار في أغلب البنوك عند مستوى 50.23 جنيه للشراء و50.33 جنيه للبيع.

وشمل ذلك بنوك العقاري المصري العربي، والعربي الأفريقي الدولي، وHSBC، والمصرف المتحد، وميد بنك، والتنمية الصناعية، وبنك مصر، والبنك الأهلي المصري، والمصرف العربي الدولي، والتعمير والإسكان، وفيصل الإسلامي.

أعلى سعر للدولار

وصل أعلى سعر للدولار في البنوك المصرية إلى نحو 50.36 جنيه للشراء و50.46 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

وسجل ثاني أعلى سعر للدولار نحو 50.25 جنيه للشراء و50.29 جنيه للبيع في بنوك الأهلي الكويتي، وسايب، وNXT، وقناة السويس.

تحركات الدولار أمام الجنيه

ويأتي استقرار سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية مع استمرار ثبات سوق الصرف الرسمية، وسط متابعة لتحركات العملة الأمريكية أمام الجنيه خلال جلسات التداول المقبلة، خاصة مع استمرار متابعة الأسواق المحلية للتطورات الاقتصادية والمالية العالمية.