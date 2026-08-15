التشكيل المتوقع لـ النصر في مواجهة الفتح اليوم

يواجه فريق النصر نظيره الفتح في منافسات الجوله الاولي ممن الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن”.

ويقود الفريق المدرب الأسترالي أنجي بوستيكوجلو عقب رحيل البرتغالي جورجي جيسوس.

وأكدت صحيفة "الرياضية" السعودية أن بوستيكوغلو، قرر استبعاد كريستيانو رونالدو من قائمة الفريق لمواجهة الفتح.

ومن المتوقع ان يخوض النصر المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: بينتو ماتيوس.

خط الدفاع: نواف بوشل، محمد سيماكان، عبد الإله العمري، إينيغو مارتينيز.

خط الوسط: أيمن يحيى، عبد الله الخيبري، جواو فيليكس.

خط الهجوم: كينجسلي كومان، عبدالله الحمدان، ساديو ماني.