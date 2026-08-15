ترامب يطلق تصريحات عن سيطرة أمريكا على هرمز

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بالحصول على أسلحة نووية، محذراً طهران من رد عسكري أقوى بكثير إذا شنت أي هجمات جديدة في المنطقة.

وقال ترامب في مقابلة مع قناة فوكس نيوز: "الولايات المتحدة تسيطر سيطرة كاملة على مضيق هرمز "، مشيراً إلى أن القوات الأمريكية تفرض ما وصفه بحصار "الجدار الفولاذي" على الموانئ الإيرانية.

وأضاف ترامب، في تصعيد لخطابه بشأن الممر المائي الاستراتيجي، الذي شهد تصاعداً في التوترات منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية: "بمجرد أن ننتهي من هزيمة إيران ، سأعلن قريباً أن مضيق هرمز هو أرض تابعة للولايات المتحدة".

وأشار إلى أن الحصار الأمريكي يكلف إيران مئات الملايين من الدولارات يومياً من الخسائر، مضيفاً أن العقوبات المفروضة على طهران لها تأثير عميق على الاقتصاد الإيراني وتزيد الضغط على البلاد بشكل كبير.

يوم الثلاثاء الماضي، أكد ترامب أن الولايات المتحدة قد طهرت مضيق هرمز من الألغام، مما جعله مفتوحاً بالكامل أمام الشحن التجاري، معلناً أن "الولايات المتحدة تسيطر بنسبة 100% على المضيق".

تأتي تصريحات ترامب في الوقت الذي لا تزال فيه حركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز منخفضة، مما أثار مخاوف بشأن إمدادات الطاقة العالمية وسط أسعار النفط التي لا تزال مرتفعة مقارنة بمستويات ما قبل الحرب، وهو ما يقول بتداعي دعاوي ترامب.