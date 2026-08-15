"النقل": سفينة "وادي النيل" تبحر من الصين في اتجاه مصر.. و"وادي القمر" تستعد للإبحار

أعلنت وزارة النقل اليوم /السبت/ أن سفينة الصب الجاف "وادي النيل" بدأت الإبحار في اتجاه مصر، فيما تستعد السفينة "وادي القمر" للإبحار أيضا، وذلك بعد أن شهد وزير النقل المهندس كامل الوزير أمس /الجمعة/ مراسم تسلُّم شركة الملاحة الوطنية للسفينتين الجديدتين من ترسانة "نيو هانتونج" الصينية العالمية.

وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم - أن استلام السفينتين يأتي في إطار جهود الدولة المصرية لدعم وتحديث الأسطول التجاري الوطني وتعزيز قدراته على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية.. مشيرة إلى أن سفينتي الصب الجاف العملاقتان "وادي النيل" و"وادي القمر" تتماثلان من طراز KAMSARMAX في جميع المواصفات الفنية، إذ تبلغ الحمولة الساكنة لكل سفينة 82 ألف طن، فيما يبلغ طولها 229 مترًا، وعرضها 32.26 مترًا، وغاطسها 14.5 مترًا .

ولفتت إلى أنه روعي في تصميم وبناء السفينتين الاعتماد على أحدث التقنيات العالمية، بما يعزز الكفاءة التشغيلية ويرفع كفاءة استهلاك الوقود، لتُعدان بذلك من أحدث سفن الأسطول التجاري المصري.. موضحة أن كل سفينة زُودت بمحرك رئيسي من طراز MAN B&W بقوة 7,490 كيلووات، مزود بنظام التخفيض التحفيزي الانتقائي (Selective Catalytic Reduction – SCR) للحد من الانبعاثات، بما يضمن الامتثال لأحدث المتطلبات البيئية الدولية.

وأشارت الوزارة إلى أن السفينتين مجهزتين بأنظمة معالجة مياه الاتزان (Ballast Water Management Systems)، بما يسهم في الحفاظ على البيئة البحرية والحد من انتقال الكائنات البحرية بين البيئات المختلفة، فضلًا عن توافقهما مع جميع الاشتراطات البيئية والاتفاقيات الدولية.

وأضافت الوزارة أن السفينتين تم تزويدهما كذلك بأحدث الأنظمة الملاحية المتكاملة، وأجهزة الاتصالات الحديثة، إلى جانب أنظمة متطورة لمراقبة أداء المحرك والتحكم به، بما يعزز مستويات السلامة وكفاءة التشغيل.. موضحة أن كل سفينة تتميز بسعة وقود تبلغ 2054 مترا مكعبا، بما يمكنها من الإبحار المتواصل لمدة تصل إلى 90 يومًا دون توقف، إلى جانب محطة متكاملة لتحلية مياه البحر بطاقة إنتاجية تبلغ 20 طنًا يوميًا، بما يضمن تلبية احتياجاتها التشغيلية أثناء الرحلات البحرية الطويلة.