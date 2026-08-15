قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خطوات حجز موعد في وحدات المرور المتنقلة 2026 وأبرز الخدمات المقدمة
ما حكم رفع اليدين عند كل تكبيرة من تكبيرات صلاة الجنازة؟
تحرك مصري صيني جديد.. تقنيات حديثة لكشف الملوثات وحماية الغذاء والبيئة
حريق في مخزن أخشاب بمنطقة الهرم.. والدفع بعدد من سيارت الإطفاء
الدفاعات الجوية الروسية تدمر 5 مسيرات متجهة إلى موسكو
صلاح يبدأ رحلة المجد من إسطنبول.. هل يكتب الفرعون المصري الفصل الأول من حكايته مع طرابزون؟
جوجل تتيح إزالة العلامة المائية لمحتوى الذكاء الاصطناعي.. إليك الطريقة
زلزال بقوة 7.7 درجة يضرب سواحل إندونيسيا
85 مليون دجاجة شهريا.. حقيقة طرح الدواجن على بطاقات التموين
أسعار الذهب اليوم السبت 15 أغسطس 2026.. والشعبة تكشف مفاجأة
استقرار أسعار الذهب في مصر اليوم السبت.. كم وصل عيار 21 الآن؟
بعد أنباء طرحها على بطاقات التموين.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مفاجأة للمزارعين قبل موسم البطاطس الجديد.. أصناف تقاوي ودعم فني بالمنيا

البطاطس
البطاطس
شيماء مجدي

عقد الاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، لقاءً موسعًا بمقر مديرية الزراعة بمحافظة المنيا، لمناقشة الاستعدادات والتحضيرات المبكرة للموسم الجديد لمحصول البطاطس، بهدف تعزيز الدعم الفني والإرشادي لصغار المزارعين ورفع كفاءة الإنتاج وتحسين الجودة والعائد الاقتصادي.

يأتي ذلك في إطار توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وحرص الوزارة  على دعم المزارعين وتعزيز الإنتاج المحلي وزيادة تنافسية الحاصلات الزراعية المصرية يواصل الاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية تنفيذ أنشطته الداعمة لصغار المزارعين وخاصة في المحاصيل الاستراتيجية والتصديرية.

وأشار الدكتور علاء عزوز رئيس الاتحاد، أن اللقاء استهدف استعراض أصناف تقاوي البطاطس التي يستوردها الاتحاد ومميزاتها وخصائصها بما يساعد المزارعين على اختيار الأصناف المناسبة إلى جانب توضيح منظومة الدعم الفني والإرشادي التي يقدمها الاتحاد وخاصة لصغار المزارعين بما يسهم في تحسين الإنتاجية وجودة المحصول وتقليل المخاطر ودعم المزارع في مختلف مراحل العملية الإنتاجية، فضلا عن بحث أبرز التحديات التي تواجه مزارعي البطاطس في ظل التغيرات العالمية في أسعار وتوافر مستلزمات ومدخلات الإنتاج الزراعي والتغيرات المناخية المتسارعة مع التأكيد على أهمية تبني الممارسات الزراعية السليمة واختيار الأصناف الملائمة والاستفادة من الإرشاد والدعم الفني المتخصص.

وجاء اللقاء بحضور المهندس يحيى عبدالغفار مدير عام الاتحاد، والمهندس محمد العويسي وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة وعدد من قيادات الاتحاد ومديرية الزراعة، حيث تم التأكيد خلال اللقاء على أن دعم صغار المزارعين يمثل محورًا أساسيًا في رؤية الاتحاد وأحد أهم أدواره من خلال المساهمة في تطوير الإنتاج المحلي ورفع كفاءة استخدام مدخلات الإنتاج وتحسين جودة المحاصيل بما ينعكس إيجابًا على دخل المزارع واستدامة العملية الإنتاجية.

واستعرض اللقاء أيضا سبل التكامل والتنسيق بين المزارعين والاتحاد والجمعيات التعاونية والجهات الحكومية والمصدرين بما يسهم في تطوير منظومة الإنتاج والتسويق والتصدير وتعزيز قدرة الحاصلات الزراعية المصرية على المنافسة في الأسواق العالمية ودعم الصادرات الزراعية وزيادة العائد الدولاري للاقتصاد الوطني.

كما تم التأكيد كذلك على استمرار الاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية في أداء دوره في مساندة المزارع المصري ودعم الإنتاج المحلي وتوفير الدعم الفني والإرشادي اللازم والعمل على تعزيز منظومة الصادرات الزراعية وذلك بالتنسيق والتكامل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بما يخدم المزارع المصري ويدعم الاقتصاد الوطني.

وخلال اللقاء أيضا تم استعراض شتلات نخيل البلح المنتجة باستخدام تقنية زراعة الأنسجة باعتبارها إحدى التقنيات الزراعية الحديثة التي تتيح توفير شتلات ذات مواصفات جيدة ومتجانسة بما يدعم التوسع في زراعة أصناف نخيل البلح المتميزة ورفع كفاءة إنشاء وتنمية بساتين النخيل مع أهمية اختيار الأصناف الملائمة للظروف البيئية واحتياجات الأسواق، بالإضافة إلى التعريف بسماد إيداجوم الروسي واستعراض خصائصه وأهميته ضمن برامج تغذية وخدمة المحاصيل ودوره في توفير العناصر الغذائية اللازمة للنبات ودعم النمو وتحسين كفاءة الاستفادة من العناصر بما يساعد المزارع على تطبيق برامج تسميد أكثر كفاءة وفقًا لاحتياجات المحصول ومرحلة نموه.

وأشار رئيس الاتحاد إلى ان هذا اللقاء في إطار حرص الاتحاد على تعزيز التواصل المباشر مع المزارعين والجمعيات التعاونية والجهات المعنية والوقوف على احتياجاتهم وتحدياتهم والعمل على تقديم حلول عملية وفنية تسهم في تطوير منظومة إنتاج البطاطس وتعظيم الاستفادة من إمكانات الإنتاج المحلي وتعزيز فرص التصدير.

وأضاف عزوز أن التعريف بهذه التقنيات والمستلزمات، يأتي في إطار توجه الاتحاد نحو توفير خيارات إنتاجية حديثة وذات جودة للمزارعين وربطهم بأفضل الممارسات والتقنيات الزراعية المتاحة بما يسهم في تحسين الإنتاجية وجودة المحاصيل وخفض المخاطر والتكاليف قدر الإمكان وتعظيم العائد الاقتصادي للمزارع المصري.

الزراعة البطاطس تقاوي البطاطس محصول البطاطس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس غد السبت

حسام حسن

خلافات واشتباكات في الساحل.. تفاصيل أزمة زوجة حسام حسن وتدخل العميد

كليات

جبت 50% في الثانوية العامة؟.. متقلقش مكانك محجوز في هذه الكليات

زيزو

عموتة يفاجئ زيزو بقرار جديد مع الأهلي.. تجربة في مركز مختلف

ضحية ١٥ مايو

«ياريتني كنت مكانك».. رسالة مؤثرة من خطيب ضحية مذبحة 15 مايو

حالة الطقس

الأرصاد الجوية تزف بشري سارة بشأن طقس مصر الأيام المقبلة

الضحية

النيابة العامة في جريمة 15 مايو : المتهم تحصل على السلاح والذخائر من مواقع Dark Web

المتهم

أول ظهور لمهندس 15 مايو المتهم بإنهاء حياة 4 أشخاص من أسرة طليقته

ترشيحاتنا

نرمين ماهر

قدمها فى الجبس.. نرمين ماهر تكشف تطورات حالتها الصحية

فؤاد أحمد

فى ذكرى وفاته.. فؤاد أحمد فقد بصرة لهذا السبب

هدى سلطان

فى ذكراها.. قصة أزواج هدى سلطان ومرضها بسرطان فى الرئة

بالصور

فوائد حبة البركة مع العسل قبل النوم.. هل لهما أضرار؟

ما فوائد حبة البركة مع العسل قبل النوم؟
ما فوائد حبة البركة مع العسل قبل النوم؟
ما فوائد حبة البركة مع العسل قبل النوم؟

رفرفة العين المتكررة.. هل سببها قلة النوم أم نقص عنصر غذائي؟

رفرفة العين المتكررة.. هل سببها قلة النوم أم نقص عنصر غذائي؟
رفرفة العين المتكررة.. هل سببها قلة النوم أم نقص عنصر غذائي؟
رفرفة العين المتكررة.. هل سببها قلة النوم أم نقص عنصر غذائي؟

بتأكلي قليل ووزنك ثابت؟.. 7 أسباب تمنع نزول الوزن وتعرقل التخسيس.. نصائح مجربة لتحسين قوام جسمك وتحقيق الرشاقة

بتاكلي قليل ووزنك ثابت؟ 7 أسباب تمنع نزول الوزن
بتاكلي قليل ووزنك ثابت؟ 7 أسباب تمنع نزول الوزن
بتاكلي قليل ووزنك ثابت؟ 7 أسباب تمنع نزول الوزن

لماذا تزداد الرغبة في الحلويات ليلًا؟.. التوتر وقلة النوم أبرز الأسباب

لماذا تزداد الرغبة في الحلويات ليلًا؟ 6 أسباب وراء اشتهاء السكر
لماذا تزداد الرغبة في الحلويات ليلًا؟ 6 أسباب وراء اشتهاء السكر
لماذا تزداد الرغبة في الحلويات ليلًا؟ 6 أسباب وراء اشتهاء السكر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصرية في أوروبا

د. هشام فريد يكتب: اعرف عدوك

الدكتورة آمال إبراهيم

الدكتورة آمال إبراهيم تكتب: من الخناقة للجريمة.. كيف نكتشف العنف قبل أن يتحول إلى كارثة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أنا الحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الحوار الواعي يؤمن خطى الأبناء

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ياناسي

المزيد