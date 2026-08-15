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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

محاكمة 61 متهما بخلية اللجان النوعية بالتجمع الخامس.. بعد قليل

المستشار محمد السعيد الشربيني
المستشار محمد السعيد الشربيني
إسلام دياب

تستكمل الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، بعد قليل، المرافعة في محاكمة 61 متهما من بينهم 18 محبوسا، في القضية رقم 9644 لسنة 2024 جنايات التجمع الخامس، المقيدة برقم 1650 لسنة 2022 حصر أمن دولة عليا المعروفة باللجان النوعية بالتجمع الخامس.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني رئيس المحكمة وعضوية المستشارين غريب عزت ووائل عمران الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه خلال الفترة من عام 2002 وحتي 22 فبراير من عام 2023، تولى المتهمون قيادة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية، بأن تولوا قيادة جماعة بجماعة الإخوان، بأن تولى قيادة بجماعة الإخوان ولجان عملياتها النوعية المسلحة.

وأضافت التحقيقات انضمام المتهمين من الثاني وحتي الحادي والستين لتلك الجماعة الإرهابية مع علمهم بأغراضها، وتلقى المتهمون من الثاني وحتي السادس تدريبات عسكرية لتحقيق أغراضها، وقيام المتهمين من الأول وحتي السادس والسادس عشر والثامن والخمسين بتمويل جماعة إرهابية بأن وفروا للجماعة موضوع الاتهام أموالا وأسلحة ومركبات وبيانات ومعلومات وأدوات بقصد استخدماها في ارتكاب جرائم إرهابية، وشرع المتهمون من الأول للسادس  فى قتل "أ.ف"، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، وخربوا سيارة المجني عليه، وشرع المتهمين الثالث والرابع في قتل "س.ع"، عمدا مع سبق الإصرار والترصد.

وأكدت التحقيقات أن المتهمين من الأول وحتي السادس حازوا أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها، حازوا مفرقعات بان حازوا مادتي مخاليط الألعاب النارية والبارود.

الدائرة الأولى إرهاب مجمع محاكم بدر محاكمة 61 متهما خلية التجمع الخامس إرهاب

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