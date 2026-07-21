خلال تهنئته.. رئيس قضايا الدولة يبحث مع رئيس جامعة السويس تعزيز التعاون المشترك

استقبل المستشار عبد الناصر أبو العزم، رئيس هيئة قضايا الدولة، اليوم الثلاثاء، الأستاذ الدكتور أشرف حنيجل، رئيس جامعة السويس، بمقر الهيئة، في لقاءٍ جاء لتقديم التهنئة بمناسبة تولي المستشار أبو العزم منصبه الجديد، وبحث آليات تعزيز سبل التعاون المشترك بين الجانبين.

وشهد اللقاء -الذي يأتي في إطار حرص هيئة قضايا الدولة على مد جسور التواصل مع المؤسسات الأكاديمية والعلمية- تأكيد الجانبين على أهمية التكامل المؤسسي بين القضاء والجامعات، بما يسهم في دعم المنظومة القانونية والبحثية في مصر.

وأعرب المستشار عبد الناصر أبو العزم عن تقديره لهذه الزيارة، مشيراً إلى عمق العلاقة التي تربط هيئة قضايا الدولة بالمجال الأكاديمي، واستعرض المسيرة القضائية الحافلة للهيئة ودورها في حماية المال العام وصون حقوق الدولة.

من جانبه، ثمّن الدكتور أشرف حنيجل، رئيس جامعة السويس، هذه الخطوة التي تعكس حرص الهيئة على الانفتاح على المؤسسات التعليمية، مؤكداً تطلعه إلى بناء شراكة مثمرة تسهم في تطوير الكوادر القانونية وتبادل الخبرات بين جامعة السويس وهيئة قضايا الدولة .

وشدد الجانبان خلال اللقاء على أهمية تعزيز التعاون في مجالات التدريب القانوني وتبادل الخبرات، والاستفادة من الكفاءات القضائية في إلقاء المحاضرات وتأهيل طلاب القانون، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

ومن جانب قضايا الدولة، حضر اللقاء المستشارون نواب رئيس الهيئة أعضاء المجلس الأعلى، والمستشار نائب رئيس الهيئة الأمين العام، والمستشار نائب رئيس الهيئة رئيس المكتب الفنى، والمستشار نائب رئيس الهيئة رئيس إدارة التفتيش الفنى.