رئيس هيئة قضايا الدولة يستقبل نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب

استقبل المستشار عبد الناصر أبو العزم، رئيس هيئة قضايا الدولة، اليوم الأربعاء، عبد الحليم علام، نقيب المحامين المصريين ورئيس اتحاد المحامين العرب، والوفد المرافق له من قيادات نقابة المحامين، وذلك بمقر الهيئة؛ لتقديم التهنئة بمناسبة صدور قرار تعيينه رئيسًا لهيئة قضايا الدولة، متمنين له دوام التوفيق في مهام منصبه الجديد.

​ضم الوفد عددًا من أعضاء مجلس النقابة وكبار القيادات النقابية، حيث أعرب عبد الحليم علام عن خالص تهانيه وتمنياته للمستشار أبو العزم بالنجاح في قيادة الهيئة، مشيدًا بمكانته القانونية الرفيعة ودوره البارز في دعم مسيرة العدالة واستقلال القضاء.

وأكد على عمق العلاقة التاريخية والشراكة المهنية بين نقابة المحامين وهيئة قضايا الدولة، خاصة فيما يتعلق بتيسير العمل القضائي وتعزيز سبل التعاون بما يخدم مصالح المتقاضين ويحقق العدالة الناجزة.

​من جانبه، ثمّن المستشار عبد الناصر أبو العزم زيارة نقيب المحامين والوفد المرافق، معبرًا عن اعتزازه بهذه اللفتة التي تجسد وحدة الأسرة القانونية المصرية.

وأشاد بدور نقابة المحامين كشريك أساسي في المنظومة العدلية، مؤكدًا على استعداد الهيئة لتطوير آليات التشاور والتعاون مع النقابة في كل ما من شأنه الارتقاء بمهنة المحاماة، وذلك في إطار حرص الدولة على تكامل الأدوار بين مؤسسات العدالة.

​وفي ختام اللقاء، تبادل الجانبان الدروع التذكارية تقديرًا واعتزازًا.

​ومن جانب قضايا الدولة، حضر اللقاء المستشار نائب رئيس الهيئة الأمين العام، والمستشار نائب رئيس الهيئة رئيس المكتب الفنى، والمستشار نائب رئيس الهيئة رئيس إدارة التفتيش الفنى، والمستشار نائب رئيس الهيئة رئيس مركز الدراسات القضائية.