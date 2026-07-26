قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأهلي يتحرك لتحصين كباكا والدبيس خلال ساعات
خلاف مالي.. تعثر مفاوضات الأهلي وانبي لضم حامد عبدالله
إصابة 14 شخصًا في انقلاب ميكروباص بطريق رأس غارب الغردقة
رئيس الوزراء يُتابع ملف تشغيل وصيانة محطات معالجة الصرف الصحي
رئيس الوزراء يتابع استعدادات إطلاق مشروعات المرحلة الثانية من حياة كريمة
جدد طلب الرحيل.. عرض قطري يهدد استمرار نجم سوبر فى الاهلي
البترول تزف بشرى بشأن الاكتشافات الجديدة وتأثير ذلك على الأسعار
اتحاد جدة يتحرك لخطف إمام عاشور.. وعرض رسمي لـ الأهلي خلال ساعات
قرار عاجل بشأن هدير عبد الرازق في قضية غسل الأموال
محمد فريد: الإعلان قريبا عن استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر
عمر حسام يحصد المركز التاسع عالميا في بطولة العالم للتجديف تحت 23 عاما
رئيس فلسطين يبعث رسائل لعدد من قادة الدول والمنظمات لوقف العدوان الإسرائيلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

رئيس قضايا الدولة: محكمة النقض تمثِّل حجر الزاوية في استقرار الأحكام وتطوير الفقه القضائي

المستشار عبد الناصر أبو العزم - رئيس هيئة قضايا الدولة
المستشار عبد الناصر أبو العزم - رئيس هيئة قضايا الدولة
إسلام دياب

أجرى المستشار عبد الناصر أبو العزم، رئيس هيئة قضايا الدولة، اليوم الأحد 26 يوليو 2026، زيارة رسمية إلى دار القضاء العالي، على رأس وفد قضائي رفيع؛ التقى خلالها بالمستشار ربيع لبنة، رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، لتقديم التهنئة له بمناسبة توليه هذا المنصب القضائي الرفيع، مُتَمَنِّيًا له التوفيق والسداد في مهام وظيفته الجديدة.


وأعرب رئيس هيئة قضايا الدولة، خلال اللقاء، عن ثقته المطلقة في قدرات المستشار ربيع لبنة على الاضطلاع بهذه المسئولية الوطنية الجسيمة، مؤكدًا أن محكمة النقض تمثِّل حجر الزاوية في استقرار الأحكام وتطوير الفقه القضائي، ومشيدًا بعلاقات التعاون الوثيقة والمستمرة بين الهيئة والمحكمة؛ بما يرسخ دعائم العدالة ويعزز سيادة حكم القانون.

من جانبه، ثمَّن المستشار ربيع لبنة هذه اللفتة الكريمة من رئيس هيئة قضايا الدولة، معربًا عن خالص امتنانه لهذه اللفتة الكريمة، ومشيدًا بالدور الوطنى الذي تؤديه هيئة قضايا الدولة في الذود عن حقوق الوطن وصون المال العام، مؤكدًا متانة أواصر الإخاء التي تجمع أبناء القضاء المصري، وعزمه على تكثيف العمل بروح الفريق الواحد؛ لتحقيق الصالح الوطني وضمان سيادة القانون.

كما شهد اللقاء نقاشًا معمَّقًا حول سبل تطوير الأداء القضائي وتعزيز آليات التنسيق المشترك؛ بما يحقق المصلحة العامة.

وفي ختام الزيارة، تبادل الجانبان الدروع التذكارية، في لفتة تعكس عمق التواصل والتقدير المتبادل بين المؤسستين القضائيتين.

ئيس هيئة قضايا الدولة رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ظهرت الآن.. نتيجة الثانوية الأزهرية 2026 بالاسم ورقم الجلوس

ظهرت الآن.. نتيجة الثانوية الأزهرية 2026 بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الثانوية الأزهرية 2026

نتيجة الثانوية الأزهرية 2026 .. ظهرت الآن بالاسم هنا رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج

وزير التربية والتعليم

حجب نتيجة الثانوية العامة 2026 للطلاب الغشاشين .. قرار عاجل الآن

نتيجة الثانوية الأزهرية.. رابط بوابة الأزهر الإلكترونية استعلم الآن

نتيجة الثانوية الأزهرية 2026.. رابط بوابة الأزهر الإلكترونية اعرف نتيجتك في لحظة

الشيخ أيمن عبدالغني يعتمد نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية

النتائج مُبشرة.. وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية

بث مباشر.. إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2026.. النتائج مبشرة

بث مباشر.. إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2026.. ظهرت الآن النتائج مبشرة

أوائل الثانوية العامة 2026

حقيقة تسريب تفاصيل أوائل الثانوية العامة 2026 قبل اعتماد النتيجة|توضيح عاجل

نتيجة الثانوية الأزهرية

نتيجة الثانوية الأزهرية.. ردد هذا الدعاء بيقين يجبر الله خاطرك ويفرح قلبك

ترشيحاتنا

محافظ المنيا خلال الاحتفال

محافظ المنيا يشهد ختام برنامج تحسين مهارات القراءة والكتابة.. ويسلم 5200 حقيبة تعليمية

الشاب المتوفي بطريق شرم الشيخ

مصرع شاب في حادث تصادم أمام "شيل أوت" بشرم الشيخ

بدوي يتفقد غرفة عمليات امتحانات الدور الثاني لإعدادية بورسعيد

مدير تعليم بورسعيد يتفقد غرفة عمليات امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية

بالصور

ما الذي يسبب حرقة العين والصداع؟

ما الذي يسبب حرقة العين والصداع..
ما الذي يسبب حرقة العين والصداع..
ما الذي يسبب حرقة العين والصداع..

طريقة عمل شوربة الخضار بلسان العصفور

طريقة عمل شوربة الخضار بلسان العصفور
طريقة عمل شوربة الخضار بلسان العصفور
طريقة عمل شوربة الخضار بلسان العصفور

مصر تعلن عن انطلاق معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء بمشاركة القوات الجوية ورواد صناعة الطيران في العالم .. فيديو وصور

مصر تعلن عن انطلاق النسخة الثانية من معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء بمشاركة القوات الجوية ورواد صناعة الطيران في العالم
مصر تعلن عن انطلاق النسخة الثانية من معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء بمشاركة القوات الجوية ورواد صناعة الطيران في العالم
مصر تعلن عن انطلاق النسخة الثانية من معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء بمشاركة القوات الجوية ورواد صناعة الطيران في العالم

بدون بيض..طريقة عمل البسبوسة

طريقة عمل البسبوسة
طريقة عمل البسبوسة
طريقة عمل البسبوسة

فيديو

مصر تعلن عن انطلاق النسخة الثانية من معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء بمشاركة القوات الجوية ورواد صناعة الطيران في العالم

مصر تعلن عن انطلاق معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء بمشاركة القوات الجوية ورواد صناعة الطيران في العالم .. فيديو وصور

أزمة ملكة جمال مصر إيريني يسري

رفضت تسليم التاج .. ملكة جمال مصر «إيريني يسري» تتوعد بكشف مفاجآت | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: حقيقةً !! هل الجغرافيا السياسية للشرق الأوسط تتحكم في أسعار النفط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عالم على صفيح ساخن… هل نعيش لحظة تفكك النظام الدولي؟

منى أحمد

منى أحمد تكتب: القوة الناعمة لثورة يوليو

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط.. لقطات مونديالية مثيرة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: المنهج الدراسي.. هل هو أداة بناء أم معول هدم ؟

المزيد