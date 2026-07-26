رئيس قضايا الدولة: محكمة النقض تمثِّل حجر الزاوية في استقرار الأحكام وتطوير الفقه القضائي

أجرى المستشار عبد الناصر أبو العزم، رئيس هيئة قضايا الدولة، اليوم الأحد 26 يوليو 2026، زيارة رسمية إلى دار القضاء العالي، على رأس وفد قضائي رفيع؛ التقى خلالها بالمستشار ربيع لبنة، رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، لتقديم التهنئة له بمناسبة توليه هذا المنصب القضائي الرفيع، مُتَمَنِّيًا له التوفيق والسداد في مهام وظيفته الجديدة.



وأعرب رئيس هيئة قضايا الدولة، خلال اللقاء، عن ثقته المطلقة في قدرات المستشار ربيع لبنة على الاضطلاع بهذه المسئولية الوطنية الجسيمة، مؤكدًا أن محكمة النقض تمثِّل حجر الزاوية في استقرار الأحكام وتطوير الفقه القضائي، ومشيدًا بعلاقات التعاون الوثيقة والمستمرة بين الهيئة والمحكمة؛ بما يرسخ دعائم العدالة ويعزز سيادة حكم القانون.

من جانبه، ثمَّن المستشار ربيع لبنة هذه اللفتة الكريمة من رئيس هيئة قضايا الدولة، معربًا عن خالص امتنانه لهذه اللفتة الكريمة، ومشيدًا بالدور الوطنى الذي تؤديه هيئة قضايا الدولة في الذود عن حقوق الوطن وصون المال العام، مؤكدًا متانة أواصر الإخاء التي تجمع أبناء القضاء المصري، وعزمه على تكثيف العمل بروح الفريق الواحد؛ لتحقيق الصالح الوطني وضمان سيادة القانون.

كما شهد اللقاء نقاشًا معمَّقًا حول سبل تطوير الأداء القضائي وتعزيز آليات التنسيق المشترك؛ بما يحقق المصلحة العامة.

وفي ختام الزيارة، تبادل الجانبان الدروع التذكارية، في لفتة تعكس عمق التواصل والتقدير المتبادل بين المؤسستين القضائيتين.