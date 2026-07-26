بسبب خلافات مالية.. القبض على طرفي مشاجرة بالقاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام شخصان بالتعدى بالضرب على آخر بالقاهرة.







بالفحص تبين أنه بتاريخ 23/ الجارى تبلغ لقسم شرطة حدائق القبة بحدوث مشاجرة بين طرف أول: (محاسب "مصاب بكدمات")، وطرف ثان : (عاملين – "أحدهما مصاب بجرح قطعى") جميعهم مقيمين بدائرة القسم ، لخلافات مالية بينهم قاموا على إثرها بالتعدى بالضرب على بعضهم محدثين إصاباتهم المنوه عنها.





أمكن ضبط طرفى المشاجرة ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





