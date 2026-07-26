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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

رئيس الغربية الأزهرية يزور الأولى على الجمهورية حبيبة جعبوية بمنزلها

وفد مشايخ المنطقة الأزهرية بالغربية
وفد مشايخ المنطقة الأزهرية بالغربية
الغربية أحمد علي

في أجواء غمرتها الفرحة وتعالت خلالها الزغاريد احتفالًا بحصول الطالبة حبيبة رضا محمد جعبوية، الطالبة بمعهد فتيات محمد رجب الثانوي بسجين، على المركز الأول على مستوى الجمهورية بالقسم العلمي في الشهادة الثانوية الأزهرية.

وحرص فضيلة الدكتور مجدي السعيد بدوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الغربية الأزهرية، على زيارة منزلها، فور إعلان النتيجة، لمشاركتها وأسرتها فرحة هذا الإنجاز المشرف، وذلك عقب المكالمة الهاتفية التي أجراها فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، لتهنئتها بتفوقها.

توجيهات مشيخة الأزهر 

وخلال الزيارة، نقل فضيلة الدكتور مجدي السعيد بدوي تهنئة الأزهر الشريف للطالبة وأسرتها، معربًا عن بالغ سعادته بما حققته من إنجاز يضاف إلى سجل التميز الذي تحققه منطقة الغربية الأزهرية، مؤكدًا أن حصولها على المركز الأول على مستوى الجمهورية جاء ثمرة سنوات من الجد والاجتهاد، والإرادة الصادقة، وحسن التوكل على الله، مشيرًا إلى أن هذا التفوق يمثل مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء المنطقة.

تحرك عاجل للتهنئه الطالبة 

وأكد رئيس الإدارة المركزية أن حرص فضيلة الإمام الأكبر على التواصل هاتفيًا مع الطالبة وتهنئتها يعكس اهتمام الأزهر الشريف بأبنائه المتفوقين، وحرصه على تقدير النماذج المتميزة وتشجيعها على مواصلة طريق النجاح والتميز، مشيرًا إلى أن هذه اللفتة الكريمة كان لها بالغ الأثر في إدخال السرور على الطالبة وأسرتها.

فرحة وسعادة بين أفراد الأسرة 


وشهد منزل الطالبة أجواءً من البهجة والسعادة، حيث استقبلت الأسرة رئيس الإدارة المركزية وسط فرحة عارمة، بعد أن توافد الأهل والأقارب والجيران لتقديم التهاني، فيما عبرت الطالبة عن بالغ سعادتها بزيارة رئيس الإدارة المركزية، وبتلقيها تهنئة فضيلة الإمام الأكبر، مؤكدة أن هذه اللحظات ستظل من أغلى الذكريات في حياتها، وأنها ستكون دافعًا لها لبذل المزيد من الجهد خلال مسيرتها الجامعية، ورد الجميل للأزهر الشريف الذي كان له الفضل في تكوينها العلمي والأخلاقي.

كما أعربت أسرة الطالبة عن خالص شكرها وتقديرها لفضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، على هذه اللفتة الأبوية الكريمة، وللدكتور مجدي السعيد بدوي على حرصه على مشاركة الأسرة فرحة التفوق، مؤكدين أن هذا الاهتمام يعكس النهج الأصيل للأزهر الشريف في رعاية أبنائه والاحتفاء بالمتميزين منهم.

وفد من مشايخ المنطقة الأزهرية 

ورافق فضيلة رئيس الإدارة المركزية خلال الزيارة فضيلة الشيخ أشرف شفيق، مدير إدارة الامتحانات بالمنطقة، والأستاذ شريف عطا، مدير إدارة العلاقات العامة بالمنطقة، والشيخ السيد البلتاجي، مدير إدارة قطور التعليمية، حيث قدموا التهنئة للطالبة وأسرتها، متمنين لها دوام التوفيق والنجاح، وأن تواصل مسيرة التفوق والتميز، بما يليق بمكانة الأزهر الشريف ورسالة العلم التي يحملها.

اخبار محافظة الغربية وفد المنطقة الأزهرية تهنئة الطالبة حبيبة رضا الثانوية الأزهرية

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