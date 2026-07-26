حملات للنظافة وتمهيد الطرق وتحسين مستوى الخدمات العامة بمركز يوسف الصديق بالفيوم

تنفيذاً لتوجيهات الدكتور محمد هانئ غنيم محافظ الفيوم، بتكثيف أعمال النظافة العامة ورفع الإشغالات وتمهيد وتسوية الطرق، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق، برئاسة الأستاذ سالم فتيح، حملات للنظافة وتمهيد الطرق وتحسين مستوى الخدمات العامة بمدينة يوسف الصديق، والوحدات القروية التابعة للمركز.

ففي الوحدة المحلية بالمشرك قبلي تم تنفيذ حملة نظافة مكثفة استهدفت رفع المخلفات والقمامة من الشوارع والميادين الرئيسية، بما يسهم في تحسين المظهر الحضاري والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث تم رفع التجمعات والمخلفات، وتنظيف الشوارع، وتمهيد عدد من الطرق، مع استمرار المتابعة اليومية للحفاظ على مستوى النظافة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد محافظ الفيوم على ضرورة استمرار الحملات المكثفة للنظافة العامة ورفع الإشغالات وتحسين كفاءة الطرق بجميع الوحدات المحلية بالمحافظة، لتحسين البيئة ورفع كفاءة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.