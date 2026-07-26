وزير الصحة لمريض: قرار نفقة الدولة لا يمنعك من تلقي الخدمة لحين الصدور

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، أن الارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمرضى هو الهدف الأوحد للعاملين بوزارة الصحة والسكان.

وقال الوزير، خلال لقائه أحد المرضى بمركز أورام الإسماعيلية، إن الحصول على الخدمات الطبية حق أصيل لكل مواطن دون تمييز.

وزير الصحة يسأل مريضا عن جودة الخدمة

ووجه الوزير سؤالا لأحد المرضى عن جودة الخدمات، ليرد المريض: “أحصل على الخدمة بشكل لائق وبسرعة لدرجة أن بعض الخدمات حصلت عليها لحين صدور القرار”.

ليرد الوزير قائلا: “صدور قرار نفقة الدولة ليس شرطا للحصول على الخدمات الطبية للمرضى”.