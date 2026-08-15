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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

الري تنفي تداول ظهور بقعة زيت بنهر النيل في محافظة الأقصر.. وهذه عقوبة الجريمة

نهر النيل
نهر النيل
معتز الخصوصي

تنفي وزارة الموارد المائية والري صحة ما تم تداوله على بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ظهور بقعة زيت بنهر النيل بمنطقة الكرنك بمحافظة الأقصر.

وتؤكد الوزارة أن الأجهزة المختصة قامت بمعاينة الموقع، ولم يتم رصد أي تلوث زيتي بالمجرى المائي، مع استمرار المتابعة الميدانية للتأكد من سلامة ونوعية المياه.

وتهيب الوزارة بوسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والرجوع إلى المصادر الرسمية قبل تداول مثل هذه المعلومات.

عقوبة نشر الأخبار الكاذبة

نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

و نصت المادة 80 (د) من قانون العقوبات على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

وهناك أيضا المادة 102 مكرر من قانون العقوبات والتى تنص على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.

وزارة الموارد المائية والري صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بقعة زيت نهر النيل الأقصر

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