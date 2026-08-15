طريقة عمل سلطة طعمية لفطار لذيذ وشهي

كقدمت الشيف نورا السادات على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل سلطة طعمية فهي من الأطباق التي يمكنك تقديمها لأفراد أسرتك على مائدة الفطار فهي غنية بالمكونات الشهية و الصحية أيضا.

مقادير سلطة طعمية



● طعمية مقلية

● عصير ليمون

● زيت زيتون

● خيار

● طماطم

● بقدونس مفروم

● نعناع طازج

● جرجير

● بصل أخضر

● ملح

● زبادي

طريقة تحضير سلطة طعمية



يقطع الخيار والطماطم

يخلط الزبادى وعصير الليمون وزيت الزيتون والملح والنعناع

يضاف خليط الزبادى للخيار والطماطم والنعناع والجرجير والبقدونس والبصل الأخضر

تضاف الطعمية على الوجه

تقدم السلطة