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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

طريقة عمل سلطة طعمية لفطار لذيذ وشهي

طريقة عمل سلطة طعمية
طريقة عمل سلطة طعمية
هاجر هانئ

كقدمت الشيف نورا السادات على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل سلطة طعمية فهي من الأطباق التي يمكنك تقديمها لأفراد أسرتك على مائدة الفطار فهي غنية بالمكونات الشهية و الصحية أيضا.

مقادير سلطة طعمية


● طعمية مقلية

● عصير ليمون

● زيت زيتون

● خيار

● طماطم

● بقدونس مفروم

● نعناع طازج

● جرجير

● بصل أخضر

● ملح

● زبادي

طريقة تحضير سلطة طعمية


يقطع الخيار والطماطم
يخلط الزبادى وعصير الليمون وزيت الزيتون والملح والنعناع
يضاف خليط الزبادى للخيار والطماطم والنعناع والجرجير والبقدونس والبصل الأخضر
تضاف الطعمية على الوجه
تقدم السلطة

سلطة طعمية مقادير سلطة طعمية طريقة تحضير سلطة طعمية

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