طريقة عمل كعك بالسمسم.. بأسهل الخطوات

قدمت الشيف غادة التلي، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل كعك بالسمسم من المخبوزات الشهية واللذيذة التي يمكنك إعدادها وتقديمها لأفراد الأسرة بأسهل الخطوات ومذاق لذيذ.

مقادير كعك بالسمسم



● ١ كوب حليب

● ١ كوب سكر

● ١ كوب زيت

● ١/٤ كوب حليب بودرة

● ١ ملعقة كبيره سكر

● ١ ملعقة صغيرة ملح

● فانيلا

● ١ ملعقة كبيرة شمر

● ١ ملعقة كليرة ينسون

● ٤ كوب دقيق تقريبا

● ١ ملعقة كبيرة بيكينج باودر

للوجه

● سمسم



طريقة تحضير كعك بالسمسم



تخلط جميع المقادير جيدا في العجان

تترك العجينة لترتاح

ثم تشكل ويضاف لها سمسم على الوجه

وتخبز في الفرن

وتقدم باردة