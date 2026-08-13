طريقة عمل أصابع كفتة الفراخ المقلية.. بمذاق لا يقاوم

أصابع كفتة الفراخ المقلية من الأكلات اللذيذة والشهية التي تتناسب مع الأجواء الصيفية، فيمكنك تطبيقها في المنزل وتقديمها لأفراد أسرتك بمذاق لا يقاوم.

قدمت الشيف نهال الشناوي، على قناة “سي بي سي سفرة”، طريقة عمل أصابع كفتة الفراخ المقلية، فيما يلي:

مقادير أصابع كفتة الفراخ المقلية

● ٢٥٠ جرام فيليه دجاج مفروم

● ربع كوب كزبرة خضراء مفرومة

● معلقه صغيرة بابريكا

● ملعقة كبيرة بصل بودر ة

● ملعقة صغيرة فلفل أسود

● ملعقة صغيرة ملح

● ربع ملعقه كاري

● ربع ملعقه زعتر جاف

للتغليف

● بيض

● لبن

● بقسماط

● زيت غزير للقلي

● دقيق





طريقة تحضير أصابع كفتة الفراخ المقلية



تخلط جميع المكونات معا، ثم توضع في الدقيق والبيض ثم البقسماط، وتحمر وتقدم ساخنة.