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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

منطقة الدقهلية الأزهرية تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر

تنظيم احتفالية عن اكتوبر
تنظيم احتفالية عن اكتوبر

نظمت منطقة الدقهلية الأزهرية،، احتفالية كبرى بمناسبة ذكرى انتصارات السادس من أكتوبر المجيدة، بحضور الشيخ مصباح العريف، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الدقهلية الأزهرية،  الشيخ السيد ربيع، وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية، ونيافة القمص سيرافيم وديع، وكيل مطرانية المنصورة وتوابعها،  الشيخ السيد منصور، مدير عام العلوم الشرعية والعربية بالمنطقة، ووفاء الزيني، مدير عام الخدمات ورعاية الطلاب،  الشيخ سامي عجور، مدير عام وعظ الدقهلية،  عبد الباري العيسوي، مدير إدارة رعاية الطلاب، إلى جانب مديري الإدارات، ولفيف من شيوخ المعاهد والمعلمين والطلاب والطالبات.


بدأت فعاليات الاحتفالية، التي نظمتها إدارة رعاية الطلاب، بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، أعقبه تلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم توالت فقرات الحفل وكلمات الحضور، التي استحضرت بطولات الجيش المصري العظيم وتضحيات رجال القوات المسلحة البواسل، الذين قدموا أرواحهم فداءً للوطن، وسطروا ببطولاتهم أروع صفحات المجد في تاريخ مصر الحديث.
وفي كلمته خلال الاحتفالية، دعا فضيلة الشيخ مصباح العريف الحضور إلى الوقوف دقيقة حدادًا على أرواح شهداء الوطن الأبرار من أبناء القوات المسلحة، الذين ضحوا بأرواحهم دفاعًا عن أرض مصر وكرامتها.

 ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة ستظل شاهدًا على عظمة الإرادة المصرية

وأكد فضيلته أن ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة ستظل شاهدًا على عظمة الإرادة المصرية، وما جسدته من قيم الإيمان والتوكل على الله، والتضحية والبذل والعطاء من أجل تحرير أرض الوطن وصون كرامته، مقدمًا التهنئة إلى  رئيس الجمهورية، وإلى رجال القوات المسلحة، بهذه الذكرى الوطنية الخالدة.

وأشار رئيس منطقة الدقهلية الأزهرية إلى أن نصر أكتوبر يمثل نقطة تحول فارقة في تاريخ مصر الحديث، بعدما سطر أبناء القوات المسلحة بدمائهم الزكية ملحمة وطنية خالدة، أعادت لمصر عزتها وكرامتها، مؤكدًا أن الأزهر الشريف يضطلع بدوره في غرس قيم الولاء والانتماء وحب الوطن في نفوس أبنائه، وتعريف الأجيال الجديدة بتضحيات رجال الوطن وبطولاتهم.

وأعرب نيافة القمص سيرافيم وديع، وكيل مطرانية المنصورة وتوابعها، عن سعادته بالمشاركة في احتفالية منطقة الدقهلية الأزهرية بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، مؤكدًا أن هذه المناسبة الوطنية تجسد أسمى معاني الوحدة الوطنية، وتؤكد أن المسلمين والمسيحيين أبناء وطن واحد، تجمعهم المحبة والانتماء لمصر، والعمل من أجل رفعتها واستقرارها.

وكرم رئيس المنطقة، بتكريم إحدى أبناء شهداء حرب أكتوبر المجيدة.

وتأتي هذه الاحتفالية في إطار حرص منطقة الدقهلية الأزهرية على إحياء المناسبات الوطنية، وتعزيز قيم الولاء والانتماء وحب الوطن لدى الطلاب والطالبات، وترسيخ الوعي بتاريخ مصر وبطولات أبنائها، وتخليد ذكرى رجال القوات المسلحة الذين قدموا أرواحهم دفاعًا عن تراب الوطن، لتظل انتصارات أكتوبر المجيدة رمزًا للعزة والكرامة والفخر في وجدان الأجيال المتعاقبة.

الدقهلية اكتوبر احتفالية نصر ذكرى انتصارات السادس من أكتوبر

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