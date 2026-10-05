من بينهم طفل.. إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب دراجة نارية بطريق صافور بالدقهلية

أصيب 3 أشخاص، بينهم طفل عمره عامًا واحدًا، في حادث انقلاب دراجة نارية على طريق قرية صافور، في الاتجاه المؤدي إلى السنبلاوين بمحافظة الدقهلية.

وتلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا بوقوع الحادث،

و انتقل ضباط المباحث و تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث تبين إصابة كل من:آية رضا عبدالواحد، 20 عامًا: كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.رضا عبدالواحد محمد مصطفى، 50 عامًا: كدمات وسحجات متفرقة بالجسم والوجه، مع اشتباه ما بعد الارتجاج ومحمد مسلم محمد، عام واحد: كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.



وتم نقل المصابين إلى مستشفى السنبلاوين العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق