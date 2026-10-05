الدقهلية .. إصابة 4 سيدات إثر تصادم جرار زراعي وميكروباص بطلخا

أُصيبت 4 سيدات، ، إثر حادث تصادم بين جرار زراعي وسيارة ميكروباص، على طريق بساط أسفل كوبري شرنقاش، بنطاق مركز طلخا بمحافظة الدقهلية.



وتلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث على طريق طلخا .

انتقل ضباط المباحث وتم الدفع بـ4 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، حيث تم نقل المصابات إلى مستشفى العام التخصصي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.



وأسفر الحادث عن إصابة كل من:

هاجر أحمد عبد الرحيم المغاوري، 20 عامًا، باشتباه كسر بالساق اليسرى.



أمينة طاهر منصور، 41 عامًا، بجرح قطعي بالذراع الأيسر وحنان المتولي عبده، 50 عامًا، باشتباه كسر بالساعد الأيسر، بالإضافة إلى كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.



نورا مجدي الزين محمد، 43 عامًا، باشتباه كسر بالساعد الأيمن، بالإضافة إلى كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.



تم نقل المصابات إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.