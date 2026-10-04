محافظ الدقهلية يتابع جهود حي غرب في إزالة الإشغالات ومواجهة النباشين

أكد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، أنه لن يسمح بتشويه المظهر الحضاري للمدينة تحت أي مبرر، مشددا على التصدي بكل حزم لكافة المخالفات، وفي مقدمتها ظاهرة "النباشين" التي تُهدر جهود منظومة النظافة.

وكلف محافظ الدقهلية، محمد أمين رئيس حي غرب المنصورة، باستمرار شن حملات للتصدي لظاهرة "النباشين"، ومنع أسباب وجودها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه جميع المخالفات.

وقام رئيس حي غرب المنصورة، بمتابعة الحملة المكبرة لفرض الانضباط بالشارع والتصدي بكل قوة لظاهرة "النباشين" والفرز العشوائي، لما تشكله هذه السلوكيات السلبية من عائق مباشر أمام منظومة النظافة، وتسببها في تشويه المظهر الحضاري والجمالي للشوارع، حيث داهمت الحملة بؤر تواجد "الفريزة" بمختلف الشوارع والمحاور الرئيسية والفرعية الكائنة بنطاق الحي، واستهدفت الحملة مناطق تمركز النباشين بمنطقة أحمد ماهر والعبور.

وقد أسفرت الجهود المكثفة للحملة عن مصادرة كافة الأدوات والمعدات وأجولة الفرز الخاصة بهم، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، لضمان عدم عودة هذه الظاهرة التي تؤرق المواطنين وتعرقل مسيرة التنمية والتطوير بالحي.