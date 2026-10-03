الدقهلية.. العثور على طفل حديث الولادة ملقى بإحدى المناطق في السنبلاوين

عثر عدد من الأهالى على رضيع حديث الولادة، يبلغ من العمر يومًا واحدًا، ملقى بمنطقة برج النور العرب التابعة لمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية.

وتلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بالعثور على طفل حديث الولادة.

انتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين أن الطفل ذكر، حديث الولادة ويبلغ من العمر يومًا واحدًا، وكان على قيد الحياة.



تم نقل الطفل إلى مستشفى السنبلاوين ، لاتخاذ الإجراءات الطبية والقانونية اللازمة، وتم إخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات وكشف ملابسات الواقعة.