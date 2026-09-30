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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الصحة تغلق ثلاث منشآت غير مرخصة وتضبط أدوية مجهولة المصدر بالدقهلية وسوهاج

المراكز المغلقة
المراكز المغلقة
عبدالصمد ماهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان غلق ثلاث منشآت طبية خاصة وضبط أدوية مجهولة المصدر بمحافظتي الدقهلية وسوهاج، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان بإحكام الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة والتأكد من استيفائها الاشتراطات والتراخيص اللازمة حفاظاً على صحة المواطنين وسلامتهم.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي للوزارة أن لجنة من إدارة العلاج الحر بمحافظة الدقهلية نفذت حملة تفتيشية أسفرت عن ضبط مركز تجميل بريتي للتغذية العلاجية بمركز منية النصر يعمل دون ترخيص وتديره إحدى الحاصلات على بكالوريوس علوم منتحلة صفة طبيب، كما تم ضبط أدوية ومستحضرات دوائية مجهولة المصدر وغير مسجلة بهيئة الدواء المصرية، واتخذت الإجراءات القانونية وتحرير محضر بقسم شرطة منية النصر تمهيداً للعرض على جهات التحقيق.

 

ضبط مركز غاية للعلاج الطبيعي والتخسيس

وأسفرت الحملة ذاتها عن ضبط مركز غاية للعلاج الطبيعي والتخسيس بمدينة أجا يعمل دون ترخيص مع وجود أدوية ومستحضرات طبية مجهولة المصدر، واتخذت الإجراءات اللازمة وتحرير محضر بقسم شرطة أجا. 

وفي محافظة سوهاج تمكنت لجنة العلاج الحر بمشاركة ممثلين عن هيئة الدواء المصرية ومباحث التموين من ضبط مركز غير مرخص للعلاج الطبيعي ببندر المنشأة، وتبين تداول أدوية غير مرخصة ومجهولة المصدر، فتم التحفظ على المضبوطات وغلق المنشأة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكدت الوزارة استمرار تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية المفاجئة على المنشآت الطبية الخاصة بمختلف المحافظات واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي منشأة تعمل دون ترخيص أو تمارس نشاطاً طبياً بالمخالفة للقوانين المنظمة بما يضمن تقديم خدمات طبية آمنة للمواطنين.

وزارة الصحة والسكان الدقهلية سوهاج وزير الصحة بكالوريوس علوم منية النصر

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