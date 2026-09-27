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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

منتحل صفة وشهادات مزورة.. الصحة تغلق عيادات «الصاوي» غير المرخصة بعين شمس

الصحة تغلق عيادات «الصاوي»
الصحة تغلق عيادات «الصاوي»
عبدالصمد ماهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان إغلاق عيادات «الصاوي» غير المرخصة الكائنة بشارع مصطفى حافظ بمنطقة عين شمس في محافظة القاهرة، وضبط شخص منتحل صفة طبيب، وذلك في إطار جهودها لإحكام الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة وضمان التزامها بالاشتراطات القانونية المنظمة.

إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن لجنة إدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية بالقاهرة مرّت على المنشأة يوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026، وتبين أنها تعمل دون ترخيص بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة لإنشاء وتشغيل المنشآت الطبية الخاصة، فضلاً عن غياب عقد التخلص الآمن من النفايات الطبية. 

وقال إنه خلال المرور، رُصد قيام أحد الأشخاص باستقبال المترددين وإجراء الكشف الطبي في مجال الطب النفسي، فتم ضبطه بالتنسيق مع مباحث الأموال العامة، حيث ثبت انتحاله صفة طبيب وممارسته الكشف دون ترخيص بمزاولة المهنة، وتزويره شهادات ومستندات دراسية لإيهام المترددين بحصوله على مؤهلات تؤهله لمزاولة المهنة.

 الصحة تغلق عيادات «الصاوي» 

 من جانبه، أشار الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، إلى إثبات جميع المخالفات بمحضر إثبات الحالة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية، مؤكداً استمرار الحملات الرقابية المكثفة على المنشآت الطبية الخاصة بمختلف المحافظات للتأكد من حصولها والقائمين عليها على التراخيص اللازمة بما يحفظ صحة المواطنين وسلامتهم.

 الصحة تغلق عيادات «الصاوي» 

وأهابت الوزارة بالمواطنين ضرورة التحقق من تراخيص المنشآت الطبية والقائمين على تقديم الخدمات الصحية قبل تلقي أي خدمة، والامتناع عن التعامل مع الكيانات غير المرخصة، والإبلاغ عن أي مخالفات عبر القنوات الرسمية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

 الصحة تغلق عيادات «الصاوي» 
المنشآت الطبية وزارة الصحة والسكان الصاوي محافظة القاهرة الاشتراطات القانونية عين شمس

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