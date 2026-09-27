خلال لقاء السيسي.. "أورنج": تقدم منح تدريبية لـ 200 ألف متدرب في الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني

عرضت قناة إكسترا خبرا عاجلا يفيد بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقبل، "كريستل هايدمان"، الرئيسة التنفيذية لمجموعة "أورنج" العالمية.



وجاء أن اللقاء تناول أوجه التعاون المشترك مع مجموعة "أورنج" العالمية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك في ضوء الخبرات الواسعة التي تتمتع بها المجموعة في مجالات الاتصالات والتحول الرقمي وتطوير النظم التكنولوجية.

أعربت الرئيسة التنفيذية لمجموعة "أورنج" العالمية عن تشرفها بلقاء الرئيس السيسي، مؤكدةً أن النجاحات التي حققتها المجموعة في مصر بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومؤسسات الدولة المختلفة تمثل نموذجاً ناجحاً يمكن الاستفادة منه وتكراره في دول أخرى بالمنطقة، لا سيما في القارة الأفريقية.

وأشادت "كريستل هايدمان" بالجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لدعم الشركات الناشئة في مختلف المحافظات، معربةً عن تقديرها للمبادرات والبرامج التي توفرها الدولة لتنمية مهارات الشباب، وتعزيز الابتكار، ودعم ريادة الأعمال.



أكد الرئيس تطلعه إلى دراسة إمكانات التعاون مع مجموعة "أورنج" في تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع الصحة الرقمية الوطني، بما يتيح الاستفادة من خبراتها المتقدمة في مجالات البنية التحتية الرقمية، والحوسبة السحابية، والأمن السيبراني، وتكامل الأنظمة.

كما أكد الرئيس أهمية تعزيز التعاون بين الحكومة المصرية ومجموعة "أورنج" في مجال إعداد وتأهيل الشباب المصري لسوق العمل المستقبلي، من خلال توفير برامج وفرص تدريبية متخصصة في مجالات الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، والحوسبة السحابية، والأمن السيبراني، إلى جانب دعم حصولهم على شهادات مهنية معتمدة دولياً بالتعاون مع الشركاء العالميين في قطاع التكنولوجيا.



أعلنت مجموعة "أورنج" تقديم منح تدريبية لنحو ٢٠٠ ألف متدرب في تخصصات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، تشمل الحصول على شهادات اعتماد دولية.

كما خصصت المجموعة ٢٥ مليون يورو لدعم الشركات الناشئة العاملة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات المتقدمة، والتزمت كذلك بدعم عدد من الجامعات المصرية بمعامل تكنولوجية حديثة، بما يتيح للطلاب مواكبة أحدث التطبيقات العملية واكتساب المهارات اللازمة للتميز في مجالات التكنولوجيا الرقمية المتطورة.

