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الرئيس السيسي يستقبل الرئيسة التنفيذية لمجموعة أورنج العالمية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الرئيس السيسي يستقبل الرئيسة التنفيذية لمجموعة أورنج العالمية

الرئيس السيسى
الرئيس السيسى
كتب محمد عبد المنعم

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم،  "كريستل هايدمان"، الرئيسة التنفيذية لمجموعة "أورنج" العالمية، وذلك بحضور المهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس ياسر شاكر المدير التنفيذي لأورنج للشرق الأوسط وأفريقيا، والمهندس هشام مهران الرئيس التنفيذي لشركة أورنج مصر.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء تناول أوجه التعاون المشترك مع مجموعة "أورنج" العالمية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك في ضوء الخبرات الواسعة التي تتمتع بها المجموعة في مجالات الاتصالات والتحول الرقمي وتطوير النظم التكنولوجية. وأشاد السيد الرئيس بالنجاح الذي حققته المجموعة في مصر في مجالات خدمات الاتصالات، والتحول الرقمي، والمنصات الذكية، والتنمية المجتمعية، والتعليم الرقمي، مؤكداً تطلع مصر إلى زيادة استثمارات المجموعة بالسوق المصرية، في ظل ما توفره من فرص واعدة للنمو والتوسع، فضلاً عن المبادرات المتعددة التي أطلقتها الدولة خلال السنوات الأخيرة لإحداث نقلة نوعية في بناء وتنمية قدرات الشباب المصري وتمكينهم من توظيف التكنولوجيات الحديثة.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيسة التنفيذية لمجموعة "أورنج" العالمية أعربت، من جانبها، عن تشرفها بلقاء السيد الرئيس، مؤكدةً أن النجاحات التي حققتها المجموعة في مصر بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومؤسسات الدولة المختلفة تمثل نموذجاً ناجحاً يمكن الاستفادة منه وتكراره في دول أخرى بالمنطقة، لا سيما في القارة الأفريقية. كما أشادت السيدة "كريستل هايدمان" بالجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لدعم الشركات الناشئة في مختلف المحافظات، معربةً عن تقديرها للمبادرات والبرامج التي توفرها الدولة لتنمية مهارات الشباب، وتعزيز الابتكار، ودعم ريادة الأعمال.  

وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس أكد تطلعه إلى دراسة إمكانات التعاون مع مجموعة "أورنج" في تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع الصحة الرقمية الوطني، بما يتيح الاستفادة من خبراتها المتقدمة في مجالات البنية التحتية الرقمية، والحوسبة السحابية، والأمن السيبراني، وتكامل الأنظمة. 

كما أكد الرئيس أهمية تعزيز التعاون بين الحكومة المصرية ومجموعة "أورنج" في مجال إعداد وتأهيل الشباب المصري لسوق العمل المستقبلي، من خلال توفير برامج وفرص تدريبية متخصصة في مجالات الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، والحوسبة السحابية، والأمن السيبراني، إلى جانب دعم حصولهم على شهادات مهنية معتمدة دولياً بالتعاون مع الشركاء العالميين في قطاع التكنولوجيا.

وذكر المتحدث الرسمي أنه في إطار توجيهات السيد الرئيس بتوسيع برامج بناء القدرات الرقمية للشباب المصري، أعلنت مجموعة "أورنج" تقديم منح تدريبية لنحو ٢٠٠ ألف متدرب في تخصصات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، تشمل الحصول على شهادات اعتماد دولية. كما خصصت المجموعة ٢٥ مليون يورو لدعم الشركات الناشئة العاملة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات المتقدمة، والتزمت كذلك بدعم عدد من الجامعات المصرية بمعامل تكنولوجية حديثة، بما يتيح للطلاب مواكبة أحدث التطبيقات العملية واكتساب المهارات اللازمة للتميز في مجالات التكنولوجيا الرقمية المتطورة.

السيسي أورنج وزير الاتصالات

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