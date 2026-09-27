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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

أسباب غير متوقعة وراء ضيق التنفس .. تعرّف عليها

ضيق التنفس
ضيق التنفس
اسماء محمد

يقصد بضيق التنفس بأنه الشعور بعدم القدرة على الحصول على ما يكفي من الهواء مع وجود صعوبة في التنفس بشكل طبيعي، ويحدث نتيجة عوامل بسيطة ولكن في أوقات أخرى يرتبط بمشكلات في القلب أو الرئتين.

ووفقا لما جاء في موقع مايو كلينك نكشف لكم أهم أسباب ضيق التنفس.

الانصمام الرئوي، وهو جلطة دموية تستقر في شرايين الرئة.

النوبة القلبية أو قصور القلب.

نوبة الربو الحادة.

استرواح الصدر، ويحدث بسبب تسرب الهواء إلى التجويف المحيط بالرئة.

الالتهاب الرئوي أو العدوى التنفسية، بما فيها كوفيد-19.

الحساسية المفرطة التي تسبب تورم مجاري الهواء.

مرض الانسداد الرئوي المزمن، والذي يرتبط غالبا بالتدخين لفترات طويلة.

تراكم السوائل حول القلب أو الرئتين.

أمراض الرئة الخلالية التي تسبب تندب وتليف أنسجة الرئة.

فقر الدم، بسبب انخفاض قدرة الدم على نقل الأكسجين.

السمنة وقلة اللياقة البدنية.

التوتر الشديد أو نوبات الهلع والقلق.

ممارسة التمارين الرياضية الشاقة.

التواجد في المرتفعات الشاهقة قبل تأقلم الجسم مع انخفاض الأكسجين.

التعرض لدرجات حرارة شديدة الارتفاع أو الانخفاض.

ضيق التنفس أسباب ضيق التنفس سبب ضيق التنفس التوتر السمنة

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