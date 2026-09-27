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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

معهد الفلك: اليوم تساوي الليل والنهار في القاهرة 12 ساعة لكل منهما

الفلك
الفلك
أ ش أ

تشهد القاهرة اليوم ، الأحد، تساوي الليل و النهار، حيث يبلغ طول كل منهما 12 ساعة، وفقا للحسابات الفلكية التي أجراها علماء المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية.

وقال الدكتور ياسر عبد الهادي، أستاذ فيزياء الطاقة الشمسية بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن الشمس تشرق في القاهرة اليوم ، الأحد، في تمام الساعة 6:44 صباحا، وتغرب في الساعة 6:44 مساءً، ليبلغ طول النهار 12 ساعة بالضبط، ويتساوى معه طول الليل بالطول نفسه.
وأوضح أن الاعتقاد الشائع بأن تساوي ساعات الليل والنهار يحدث في يوم الاعتدال الخريفي أو يوم الاعتدال الربيعي غير دقيق علميا، مشيراً إلى أن التساوي التام بين طول الليل والنهار في هذين اليومين يحدث عند خط الاستواء فقط، بينما يكون الأدق بالنسبة لبقية المناطق القول بـ"تقارب طولي الليل والنهار".

وأضاف أن موعد التساوي التام بين طول الليل و النهار يختلف وفقا لخط عرض المكان، وهو ما يؤدي إلى تأخر حدوثه في بعض المناطق عن يوم الاعتدال الفلكي.

وذكر أن تساوي الليل والنهار لا يحدث بالضرورة في جميع المناطق في يوم الاعتدال الخريفي نفسه، إذ يختلف توقيت التساوي من مكان إلى آخر نتيجة عدد من العوامل الفلكية، من بينها طبيعة شروق وغروب الشمس وتأثير الانكسار الجوي.

وأشار إلى أن فصل الخريف بدأ فلكيا في النصف الشمالي من الكرة الأرضية يوم الأربعاء 23 سبتمبر الجاري، في تمام الساعة 3:06 صباحا بتوقيت القاهرة، الموافق 11 ربيع الآخر 1448، وفقا للحسابات الفلكية.

ولفت إلى أن فصل الخريف يستمر هذا العام لمدة 89 يوما و20 ساعة، وينتهي فلكيا يوم الاثنين 21 ديسمبر المقبل، في الساعة 4:50 مساءً بتوقيت القاهرة.

ونوه إلى أن الاعتدال الخريفي يمثل إحدى نقاط الدورة السنوية للأرض حول الشمس، حيث تعبر الشمس ظاهريا خط الاستواء السماوي متجهة من نصف الكرة السماوي الشمالي إلى نصفه الجنوبي، إيذانا ببدء فصل الخريف فلكيا في النصف الشمالي من الكرة الأرضية.

تساوي الليل و النهار المعهد القومي للبحوث المعهد القومي للبحوث الفلكية المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية الفلك

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