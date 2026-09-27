بعد رفض «ترامب» المقترح الإيراني الجديد لفتح مضيق هرمز.. ماذا قال المحللون؟

رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقترحًا إيرانيًا لإعادة فتح مضيق هرمز ووقف القتال لمدة 7 أيام، وفقًا لما أوردته وسائل إعلام متفرقة.

مايراه محللون؟

وقال محللون أن رفض ترامب المقترح الإيراني لفتح مضيق هرمز يعد تراجعًا ورفضًا للوصول إلى حل، رغم الحالة الإيجابية التي سادت بعد اللقاءات الأمريكية الإيرانية على هامش أعمال الأمم المتحدة.

وبحسب “سبوتنيك”، يعتقد ترامب أن الحرب الاقتصادية على إيران "المنبوذ الاقتصادي" قد تؤدي إلى نتائج مع الوقت، كما أنه لا يستبعد الخيار العسكري، في استمرار لحالة الأزمة والصراع وعدم تقديم منصة جديدة للحوار.

الرئيس الإيراني

يأتي ذلك فيما قال الرئيس الإيراني إن تصريحات ترامب كانت متوقعة وراجعنا في ضوئها بعض توجهاتنا .

وأكد الرئيس الإيراني أن بلاده ركزت، خلال مشاركتها في الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، على تسليط الضوء على ما وصفه بـ"مظلومية الشعب الإيراني" والانتهاكات التي اتهم الولايات المتحدة وإسرائيل بارتكابها.

وشدد بزشكيان على أن استقرار المنطقة وشعوبها، بحسب قوله، لا يزال متأثرًا بالسياسات التي وصفها بالاستبدادية، داعيًا الدول الإسلامية إلى تعزيز الوعي والوحدة ورفض محاولات التحريض المتبادل.

وكان ترامب قد أعلن، أمس السبت، أن واشنطن رفضت مقترحًا قدمته إيران عبر وسطاء بشأن إعادة فتح مضيق هرمز خلال سبعة أيام.