قبل ساعات من تلقي واجب العزاء.. أهالي قرية دمتنو يرفعون صورة المستشار الراحل أحمد الزند بمسقط رأسه

شهدت قرية دمتنو التابعة لمحافظة الغربية حالة من الحزن، قبل ساعات من بدء مراسم تلقي العزاء في المستشار الراحل أحمد الزند وزير العدل الأسبق.

وقام أهالي القرية برفع صورة كبيرة للمستشار الراحل عند مدخل القرية، مما أثار تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويستعد أهالي القرية لاستقبال المعزين في وفاة ابن قريتهم المستشار أحمد الزند، الذي يُعد أحد أبرز أبناء القرية وتولى منصب وزير العدل ورئيس نادي القضاة سابقاً.

وقد توفي المستشار أحمد الزند، وزير العدل الأسبق في حكومة المهندس إبراهيم محلب، فى أحد المستشفيات الخاصة.

ويُعد المستشار أحمد الزند أحد أبرز القامات القضائية والقانونية، حيث تولى عددًا من المناصب خلال مسيرته المهنية، من بينها منصب وزير العدل، كما شغل منصب رئيس المحكمة الشرعية في رأس الخيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وعمل مستشارًا قانونيًا لولي عهد رأس الخيمة خلال فترة التسعينيات.

وتولى أحمد الزند رئاسة نادي قضاة مصر خلال الفترة من عام 2009 وحتى عام 2015، قبل أن يتولى منصب وزير العدل.