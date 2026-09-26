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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

الفضالي ناعيا أحمد الزند: فقدنا قامة قضائية ووطنية وأسد القضاء

السفير أحمد الفضالي رئيس حزب السلام الديمقراطي و رئيس تيار الاستقلال و رئيس الدبلوماسية الشعبية العربية
السفير أحمد الفضالي رئيس حزب السلام الديمقراطي و رئيس تيار الاستقلال و رئيس الدبلوماسية الشعبية العربية
معتز الخصوصي

نعى السفير أحمد الفضالي رئيس حزب السلام الديمقراطي ورئيس تيار الاستقلال ورئيس الدبلوماسية الشعبية العربية ببالغ الحزن والأسى، المستشار أحمد الزند، وزير العدل الأسبق، الذي وافته المنية بعد مسيرة قضائية ووطنية حافلة بالعطاء.

وقال الفضالي في بيان : «بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، أنعى المستشار أحمد الزند، الذي يمثل رحيله فقدانا لقامة قضائية ووطنية قدمت الكثير في خدمة منظومة العدالة والوطن، وترك بصمة واضحة خلال مسيرته الممتدة في العمل القضائي والعام».

وأضاف الفضالي أن المستشار أحمد الزند تولى خلال مسيرته عددا من المسئوليات القضائية، وصولا إلى توليه حقيبة وزارة العدل، مؤكدا أن الراحل أفنى جانبا كبيرا من حياته في خدمة القضاء والعمل العام، وتحمل مسؤوليات مهمة في مراحل دقيقة.

وتقدم الفضالي بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرة الفقيد وذويه، وإلى أسرة القضاء المصري، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم أهله ومحبيه وزملاءه الصبر والسلوان.

السفير أحمد الفضالي المستشار أحمد الزند وزير العدل الأسبق رئيس حزب السلام الديمقراطي رئيس تيار الاستقلال

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